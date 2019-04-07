2019-04-07T13:21:23+03:00
Общество

Челябинец стал челябинкой и сможет выйти на пенсию раньше

Местные мужики дискутируют, окупит ли смена пола ранний выход на пенсию
Андрей АБРАМОВ
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При смене пола человеку меняют свидетельство о рождении, а значит на пенсию можно выйти раньше.При смене пола человеку меняют свидетельство о рождении, а значит на пенсию можно выйти раньше.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Юра стал Юлей, а точнее Юлианной. В городе-спутнике ЧелябинскаКопейске, в местный ЗАГС пришла 44-летняя дама.

— Поменяйте мне пол… в документах, — после небольшой паузы уточнила гражданка и выложила на стол свидетельство о рождении.

Работники тактично спросили, в какой форме обращаться к посетителю, и приняли бумаги. А через месяц отпечатали новое свидетельство о рождении.

— Не все ЗАГСы были готовы менять пол в свидетельстве. Одним хватало медсправки о смене пола, другие отправляли людей в суд. Вы не подумайте, отказывать никому не хотели. Просто перестраховывались: вдруг человек задумал обманом получить документы. Но в прошлом году минздрав сделал официальную справку о смене пола. Если у человека на руках такой квиток, значит, не доверять ему оснований нет, и свидетельство мы выдаем, — рассказали в копейском ЗАГСе.

Кстати, уральские мужики оказались вовсе не такими снобами, коими их изображают в телевизоре. К новости они проявилил оживленный интерес:

— Это получается, он, то есть она на пенсию раньше пойдет?

Мы адресовали этот вопрос пенсионному фонду. Там проштудировали закон и дали однозначный ответ:

— Сменивший пол с мужского на женский получает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин — 60 лет.

Теперь мужики почесывают голову и рассуждают:

— А может, ну ее, эту гомофобию? На покой можно будет по старым нормам выходить…

— Оно себя не окупает. На полную операцию нужен хотя бы миллион. Пенсия за пять лет поменьше будет, — отвечают скептики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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