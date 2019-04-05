Гуманоид Алешенька исполнит оперную арию, чтобы прославить Кыштым

«Нужно повышать туристическую привлекательность» — твердят мантру чиновники. И ставят баннеры у дорог, да прочую ерунду, которая только тратит бюджет. Но в Кыштыме Челябинской области ответственно подошли к тренду.

Город всегда был известен производственной историей: трудовые династии металлургов, российские первопромышленники. При этом и мистики хватало. В лесах спрятался удивительный карьер Уральское Бали, местная легенда о жестоком мастеровом по прозвищу Кыштымский зверь сойдет за триллер, а вокруг города раскидано множество таинственных пещер.

Но главный бренд Кыштыма — гуманоид Алешенька. Бренд, который не принимают жители, имеет тысячи адептов, одержимых НЛО и оккультными чудесами. Местные чиновники решили: чего мы будем избегать этой странной истории, давайте лучше освоим тему!

В Кыштыме в 2014 году поставили памятник Алешеньке.Фото: Вадим ЧЕРНОБРОВ

ЗАГАДОЧНЫЙ КАРЛИК

— Сейчас собираем выставку «Контакт третьей степени». Она расскажет историю загадочного карлика. Экспозицию составим из артефактов, мнений, воспоминаний. Летом, в высокий туристический сезон, она бы работала в Кыштыме, затем переехала бы в Челябинск и Екатеринбург, — сообщили «КП — Челябинск» в Центре развития туризма Челябинской области.

Неординарное название выставки — термин уфологов. За ним кроется инцидент, когда инопланетянин на планете Земля вступает в контакт с человечеством. На выставке готовы собрать не только документальные свидетельства, но и работы художников. Реальных экспонатов, к сожалению мало. По сути, лишь архивные фото и видео пленки. Мумия Алешеньки утрачена.

Но еще интереснее может получиться вторая часть проекта. Театральная постановка «Космическая опера». Историю гуманоида представят на сцене в авангардном стиле.

kollontaio Этот перфоманс был записан Ольгой во время конференции, посвященной гуманоиду. К сожалению, к науке она имеет мало отношения. Однако подобное творчество вдохновило Ольгу продвигать проект Космической оперы .

— Это будет история про 90-е в России. Понимаете, если бы Алешенька случился в Америке или Европе, там бы уже давно построили четырехэтажный музей. В нашем случае существует лишь сонм псевдонаучных историй. Поэтому мы хотим взять этот миф и перенести его в современное искусство, — рассказала куратор проекта, создатель независимого театра «Место» из Екатеринбурга Ольга Комлева.

ПОМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Алешеньку Ольга ставит в один ряд с персонажами уральских сказов Бажова — такой же уникальный и неординарный, как и вся уральская мифология.

— Жители Кыштыма воспринимают гуманоида как травматический опыт. Им не нравится, что в этой истории участвовало много маргинальных людей. Жители не хотят ассоциировался с таким. При этом у них есть есть реальная трагедия — авария на комбинате «Маяк», которая также вклинивается в историю с Алешенькой и вызывает ее отрицание, — объясняет Ольга.

Такими картинками проиллюстрировала "Комсомолка" свой первый материал про кыштымского гуманоида в 1997 году.Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Победить трагедию и пережить травматический опыт девушка предлагает с помощью силы искусства.

«Космическая опера» призвана прежде решить проблему самих кыштымцев. Лично я верю, что был какой-то внеземной контакт. Хоть и не могу этого утверждать. Но в постановке мы не хотим констатировать этот факт. Это будет поле для размышления: как повели себя люди.

К сожалению, авторы идеи не успели подать заявку на грант. Но от планов ставить космооперу отказываться не собираются. Планируют в этом году решить все бюрократические вопросы и представить выставку и постановку в следующем году.

Первая статья про «кыштымского карлика» появилась в «Комсомолке» в 1997 году.Фото: Андрей ГОРБУНОВ

СПРАВКА «КП»

Все началось в Кыштыме в мае 1996 года. Старушка Тамара Просвирина нашла под сосной странное существо, отнесла домой и назвала Алешенькой. Через месяц санитары увезли пенсионерку с острой формой шизофрении. Но ее маленький постоялец не исчез вместе с принятыми лекарствами.

Уже в мумифицированном виде Алешенька попал в руки к местному милиционеру Владимиру Бендлину. Он же и отдал тельце сектантам-уфологам из «Звездной академии по изучению фронтальных проблем». Сам страж порядка уверяет, что уфологи Альфа Центаврой клялись сделать анализ ДНК мумии. Соседи Бендлина злословят, что милиционер продал гуманоида по сходной цене.

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