Ансамбль «Вольный ветер» заставит зал замереть

Друзья! 21 мая перед вами в концерте «Карен Даллакян собирает друзей» выступят более десяти ансамблей народного танца.

О некоторых из них мы уже рассказали, а сегодня познакомим вас коллективом «Вольный ветер» из Магнитогорска.

Это один из лучших детских хореографических ансамблей страны. Его регалии невозможно описать в рамках одной статьи, но об основных достижениях можно посмотреть на сайте Фонда развития народного танца имени Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

И все же расскажем об одной удивительной страничке в истории ансамбля. «Вольный ветер» приемник созданного в годы Великой Отечественной войны хореографом Натальей Карташовой ансамбля танца Металлургического Магнитогорского комбината. С того времени ансамблю не только не прекращал свою деятельность, но и не перепрофилировался.

Сейчас ансамблем руководит опытный и талантливый хореограф Нелли Ситникова. В интервью нам она рассказала, что на благотворительном концерте выступят 60 артистов ансамбля.

— Мы покажем челябинским зрителям две хореографических композиции «Отчего так в России березы шумят…» и «Озеро надежды». В каждой из них лейтмотивом звучит тема природы. Решение об участии в благотворительном концерте в пользу приюта для животных мы принимали вместе с детьми. «Вольный ветер» — уникальный хореографический коллектив. Его корни, основание — народный танец. В то же время манера исполнения, рисунок танца современны и актуальны сегодня, — прокомментировала участие ансамбля в благотворительном концерте директор Фонда народного танца Ольга Палей.

Благотворительный концерт «Карен Даллакян собирает друзей» — уникальная возможность получить потрясающие по красоте, профессионализму и энергетике впечатления и помочь животным приюта «Спаси меня».

Концерт организован Фондом защиты дикой природы «Спаси меня», группой компаний «ТИРС» и Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

Купить билеты можно на сайте. Возрастное ограничение 0+.

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