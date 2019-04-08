Крупный контракт на ремонт дорог в Челябинске могут передать скандальной компании «Южуралмост»

На прошлой неделе победитель аукциона по ремонту челябинских дорог, компания «ЯКК», обратилась в антимонопольное управление. Пожаловались, что Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска, настаивает на работе с определенными стройматериалами. И с этим в компании «ЯКК» не согласны.

«САМИ НАРУШАЮТ»

Однако в мэрии заявляют, что материалы для ремонта изначально указаны в контракте. Они рекомендованы федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги». А подрядчик намеревался использовать устаревшие материалы.

Кроме того, как подчеркнул глава Челябинска Владимир Елистратов, победитель не предоставил в установленные законом сроки финансового обеспечения контракта.

РАССМОТРЯТ СЕГОДНЯ

«ЯКК» предложил 687 млн руб за свои работы. Он опередил АО «Южуралмост», оценивший свой труд в 703,5 млн руб. Начальная стоимость аукциона — около 827,7 млн.

Из-за обращения компании-победителя в УФАС начало сезона дорожно-строительных работ могло затянуться.

Жалобу рассмотрят в УФАС в понедельник, 8 апреля. Если аргументы победителя аукциона будут признаны несостоятельными, контракт перейдет в АО «Южуралмост». Напомним, эта компания попала в скандал накануне отставки губернатора Бориса Дубровского. По данным антимонопольной службы, чиновники Минстроя сознательно помогали фирме получать крупные контракты. При этом «Южуралмост» связывают с семьей экс-главы региона.

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЭТИМ ЛЕТОМ?

— Новоградский пр. от ул. Салавата Юлаева до границы города;

— ул. С. Юлаева от ул. Ак. Макеева до пр. Победы и от ул. Чичерина до ул. Рязанской;

— ул. Чичерина от ул. Ун. Набережная до ул. С. Юлаева;

— ул. Дзержинского от ул. Отечественная до ул. Третьего Сентября;

— ул. Доватора от ул.Воровского до ул. Ст. Разина;

— ул. Коммуны от пер. Институтский 2-й до ул. III Интернационала;

— ул. Курчатова от ул. Энгельса до ул. Елькина;

— ул. Свободы от ул. Братьев Кашириных до ул. Торговая;

— ул. Северный луч от ул. Г. Танкограда до Свердловского тракта;

— ул. С.Кривой от ул. Лесопарковая до ул. Воровского;

— ул. Хлебозаводская от ул. Северный луч до Шоссе Металлургов;

— ул. Худякова от ул. Воровского до ул. Рабоче-Колхозной;

— ул. Энгельса от ул. Курчатова до ул. Худякова;

— ул.40 лет Победы от ул. Чичерина до ул.Бр.Кашириных;

— ул. Российская от ул. Новомеханической до ул. Свободы;

— ул. Ун. Набережная от ул. Ак. Сахарова до ул. Чичерина;

— ул. Цвиллинга от ул. Труда до ул. Степана Разина;

— ул. Бр. Кашириных от ул. 40 Лет победы до ул. Северная;

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