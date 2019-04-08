«Врача-вампира», который работал в челябинской больнице, опять признали невменяемым

Очередное уголовное дело в биографии челябинца Бориса Кондрашина расследовано. Бывший пациент психбольницы устроился в больницу по поддельному диплому и вел прием людей. Стать настоящим психотерапевтом ему мешала его жуткая биография: в выпускном классе Кондрашин расчленил товарища и провел десять лет в лечебнице для душевнобольных. А последние годы наблюдался у психиатра.

— При обыске в квартире обвиняемого обнаружена крупная партия наркотиков. Экспертиза показала, что он до сих пор страдает заболеванием психики, поэтому не осознает опасный характер своих действий. Следователь вынес постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера с освобождением его от уголовной ответственности. Постановление утверждено прокурором и будет направлено в суд, — сообщили в следственном отделе по Ленинскому району.

Проще говоря, его снова отправят на принудительное лечение. В таких случаях суд традиционно следует рекомендации врача. Дело обвиняемого разбирают, исследуют доказательства, но вместо наказания в виде колонии — отправляют в больницу. Продолжительность лечения психиатры определяют в процессе: это может быть пожизненное содержание или как было в первый раз у Кондрашина: пошел на поправку — можешь быть свободен.

Челябинские психиатры наотрез отказываются говорить о деле Кондрашина. В минздраве говорили, что раз его отпустили в первый раз, значит, были предпосылки к улучшению состояния. Врачи все делали по инструкции и вели его амбулаторно все последующие годы. Но новая экспертиза вновь показала проблемы с душевным здоровьем челябинца. Получается, недоглядели?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/689685" frameborder="0"></iframe> Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ

Бориса газеты прозвали «Дракулой с Сельмаша» — по названию района, где они жил. Его родители развелись: мать забрала дочь и оставила сына с отцом. Папа Кондрашина был патологоанатомом и брал подростка на работу.

В старших классах обычный заучка кардинально сменил себе имидж: отрастил волосы, носил перстни и амулеты, одевался во все черное. Дома у него была целая библиотека эзотерической литературы, которой тогда буквально завалили страну.

В нашем архиве имеется уникальный документ: приговор Кондрашина 20-летней давности.

Среди сверстников парень слыл чудаком, но безобидным. К тому же он угощал пацанов в классе психотропными таблетками, которые таскал у отца. Именно под предлогом пойти «кайфануть» он заманил одноклассника домой, ввел ему транквилизатор и расчленил. Всей действо предназначалось как дар языческим богам. Родитель в этот момент был на работе в ночную смену.

При этом Кондрашин периодически попивал кровь жертвы. А после ритуала выбросил расчлененные останки тела во дворе. Голову жертвы так и не нашли. Убийцу быстро задержали и отправили на обследование в институт Сербского в Москве. Оттуда он слал отцу проклятия. Кондрашин-старший скончался при загадочных обстоятельствах. Следователи называют его смерть «ненасильственной и редкой». По слухам, он захлебнулся рвотой.