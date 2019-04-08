2019-04-08T11:32:12+03:00
Происшествия

«Врача-вампира», который работал в челябинской больнице, опять признали невменяемым

20 лет назад он расчленил одноклассника, а после выхода из психушки сам устроился на работу доктором
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Бориса Кондрашина второй раз в жизни признали невменяемым.Бориса Кондрашина второй раз в жизни признали невменяемым.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Очередное уголовное дело в биографии челябинца Бориса Кондрашина расследовано. Бывший пациент психбольницы устроился в больницу по поддельному диплому и вел прием людей. Стать настоящим психотерапевтом ему мешала его жуткая биография: в выпускном классе Кондрашин расчленил товарища и провел десять лет в лечебнице для душевнобольных. А последние годы наблюдался у психиатра.

— При обыске в квартире обвиняемого обнаружена крупная партия наркотиков. Экспертиза показала, что он до сих пор страдает заболеванием психики, поэтому не осознает опасный характер своих действий. Следователь вынес постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера с освобождением его от уголовной ответственности. Постановление утверждено прокурором и будет направлено в суд, — сообщили в следственном отделе по Ленинскому району.

Проще говоря, его снова отправят на принудительное лечение. В таких случаях суд традиционно следует рекомендации врача. Дело обвиняемого разбирают, исследуют доказательства, но вместо наказания в виде колонии — отправляют в больницу. Продолжительность лечения психиатры определяют в процессе: это может быть пожизненное содержание или как было в первый раз у Кондрашина: пошел на поправку — можешь быть свободен.

Челябинские психиатры наотрез отказываются говорить о деле Кондрашина. В минздраве говорили, что раз его отпустили в первый раз, значит, были предпосылки к улучшению состояния. Врачи все делали по инструкции и вели его амбулаторно все последующие годы. Но новая экспертиза вновь показала проблемы с душевным здоровьем челябинца. Получается, недоглядели?

Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ

Бориса газеты прозвали «Дракулой с Сельмаша» — по названию района, где они жил. Его родители развелись: мать забрала дочь и оставила сына с отцом. Папа Кондрашина был патологоанатомом и брал подростка на работу.

В старших классах обычный заучка кардинально сменил себе имидж: отрастил волосы, носил перстни и амулеты, одевался во все черное. Дома у него была целая библиотека эзотерической литературы, которой тогда буквально завалили страну.

В нашем архиве имеется уникальный документ: приговор Кондрашина 20-летней давности.

В нашем архиве имеется уникальный документ: приговор Кондрашина 20-летней давности.

Среди сверстников парень слыл чудаком, но безобидным. К тому же он угощал пацанов в классе психотропными таблетками, которые таскал у отца. Именно под предлогом пойти «кайфануть» он заманил одноклассника домой, ввел ему транквилизатор и расчленил. Всей действо предназначалось как дар языческим богам. Родитель в этот момент был на работе в ночную смену.

При этом Кондрашин периодически попивал кровь жертвы. А после ритуала выбросил расчлененные останки тела во дворе. Голову жертвы так и не нашли. Убийцу быстро задержали и отправили на обследование в институт Сербского в Москве. Оттуда он слал отцу проклятия. Кондрашин-старший скончался при загадочных обстоятельствах. Следователи называют его смерть «ненасильственной и редкой». По слухам, он захлебнулся рвотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чиновники благодарят челябинцев за борьбу с сосульками
Вспышку сифилиса отметили в трех районах Челябинской области
Из школы под Челябинском эвакуировали 400 человек из-за пожара
В Челябинске обещают каждый день мыть трамваи и троллейбусы
В Челябинской области официант сфотографировал карту посетителя и за его счет приоделся в интернет-магазине
Каждый пятый заболевший раком в Челябинской области выпивал
В Челябинске ищут пострадавших от уличной грабительницы
В Челябинске потеплеет до плюс 17 градусов
Клещи покусали двоих детей в Челябинской области
Четверых человек выбросило из автомобиля во время ДТП под Челябинском
Жительница Магнитогрска выселила мужа в подъезд
Семилетняя девочка с синяками на лице попрошайничает в Магнитогорске
Ястреб застрял на высоковольтных проводах в Челябинской области
Житель Челябинской области оформил на родственника кредит и пытался скрыть это
Мигранта с килограммом героина задержали в Челябинске
«Яндекс. Такси» попало в аварию в центре Челябинска