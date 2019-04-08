Зрителям Молодежного театра покажут, как идет работа над спектаклем «Идиот»

Режиссер Иван Миневцев проведет открытую репетицию. Актеры впервые выйдут на большую площадку после двух месяцев работы в репетиционном зале. На сцене, в декорациях, они начнут осваивать пространство будущего спектакля. Зрители увидят, как режиссер работает над постановкой, узнают, в чем заключается его метод, и смогут задать вопросы.

Пока — несколько фактов, которые помогут подготовиться к событию:

• Желание поставить пьесу «Иванов» возникло у Ивана Миневцева 10 лет назад, еще до поступления в ГИТИС. Когда появилась возможность реализовать свою идею в театре, сформировался замысел: связать Чехова и Достоевского, их философию, понимание русской души.

• Пьеса «Иванов», первая в творчестве Антона Чехова, была написана в 1887 году. Годом позже вышла вторая редакция, в которой автор изменил финал: Иванов не умирает от сердечного приступа, а стреляется. Иван Миневцев по-своему решает финальную сцену.

• Над спектаклем работает команда профессионалов: художник по костюмам Варвара Ивани к (ученица мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича), композитор Константин Хазанович (один из лучших джазовых музыкантов Санкт-Петербурга). За световую партитуру отвечает главный художник Молодежного театра Антон Сластников.

Начало открытой репетиции в 18:00. Вход бесплатный. Чтобы записаться на событие, необходимо зарегистрироваться.

Где: Челябинский Молодежный театр: ул. Кирова, 116. 10 апреля, 18:00.