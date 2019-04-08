Челябинские бизнесмены обсудили с финскими партнерами современные способы обращения с отходами

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате подведены итоги переговоров южноуральских и финских предпринимателей.

Бизнес-встреча состоялась 27 марта в рамках визита финской делегации в Челябинск. Организаторами биржи контактов выступила ЮУТПП совместно с правительством Челябинской области, Посольством Финляндии в РФ и Финско-Российской торговой палатой.

В состав делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Российской Федерации Микко Хауталой вошло более 20 предпринимателей. Интерес ко встрече с ними проявили представители 50 предприятий и организаций Челябинской области. В переговорах также приняли участие специалисты министерства сельского хозяйства Челябинской области, главного управления лесами Челябинской области, Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и МБУ «Управление дорожных работ города Челябинска». Всего состоялось порядка 150 двусторонних встреч.

Финские предприниматели презентовали свои возможности по техническому и транспортному оснащению предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей, производству сельскохозяйственной техники и лесозаготовительных машин, представили решения по работе с отходами.

Ряд предприятий Челябинской области заинтересовался использованием фильтр-элементов, установок по очистке промышленных стоков финского производства.

Рассматривается также возможность приобретения водоочистного оборудования, использования финских решений для водопроводных и канализационных очистных сооружений Челябинска.

Кроме того, интерес вызвала производимая в Финляндии техника для обработки почвы. Ее планируют приобрести для реализации мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Челябинской области.

Отметим, ЮУТПП на постоянной основе организует бизнес-встречи южноуральских предпринимателей с зарубежными и российскими деловыми партнерами. За 2018 год центром ВЭД ЮУТПП проведено 31 мероприятие (торгово-экономических миссий, деловых визитов, приемов делегаций, презентаций, индивидуальных туров). Состоялись визиты делегаций Челябинской области в Израиль, Японию, Испанию, Италию, Узбекистан, Казахстан, Красноярск, Благовещенск, Нижневартовск. Челябинск посетили делегации из Китая, Чехии, Узбекистана, Германии, Тюменской области.

В выездных мероприятиях приняли участие представители 175 предприятий, организована 581 встреча, возникло 103 намерения о сотрудничестве. Во встречах в Челябинске приняли участие представители 745 предприятий области, организовано 1950 встреч, возникло 208 намерений о сотрудничестве.