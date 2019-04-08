2019-04-08T15:27:03+03:00
Общество

«Стою у трапа самолета»: как сейчас выглядит новый терминал челябинского аэропорта

Мы узнали, когда планируется открытие и какой будет обновленная воздушная гавань
Ольга АНТОНОВА
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Здание уже прорисовывается. Фото: Сергей Куклев.Здание уже прорисовывается. Фото: Сергей Куклев.
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Те, кто часто бывает в челябинском аэропорту, знают, как быстро растет здание нового терминала. Вот, кажется, только вчера был металлический каркас, а сегодня уже есть стены и заканчивается остекление.

ТЕЛЕТРАПЫ ЗАКУПЛЕНЫ

— В ноябре мы планируем открыть терминал для пассажиров. На стройке трудится 500 человек, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев.

Скоро вместо пленки появятся огромные окна. Фото: Сергей Куклев.

Скоро вместо пленки появятся огромные окна. Фото: Сергей Куклев.

Кстати, четыре телетрапа уже закуплены для нового терминала, и совсем скоро они прибудут в Челябинск.

Новое здание воздушной гавани просторное, никакой толкотни. Регистрацию пассажиры пройдут на 20 стойках. В центре просторного зала разместится большое табло с информацией по рейсам.

Просторно, да? Фото: Сергей Куклев.

Просторно, да? Фото: Сергей Куклев.

Медпункт разместится на первом этаже. Второй этаж — выход в «чистую зону», где пассажиры будут с комфортом ожидать рейс. Третий этаж — бизнес-зал.

АЭРОДРОМ ЖДЕТ ВЕСНУ

А что с аэродромом? Он, напомним, будет у нас всесезонным: воздушные суда всех классов смогут приземляться в любую погоду.

Аэродром начнут заливать бетоном, когда установятся устойчивые плюс пять. Фото: Сергей Куклев.

Аэродром начнут заливать бетоном, когда установятся устойчивые плюс пять. Фото: Сергей Куклев.

— Ждем весны. Для бетонирования нужно устойчивые плюс пять на термометре, — объяснил Сергей Куклев. — Идет монтаж радиолокационного и светового оборудования, после чего аэропорт получит III категорию ИКАО. Самолеты смогут садиться при очень низкой облачности.

Отразилось ли строительство на работе существующих терминалов?

Вход на будущий телетрап. Фото: Сергей Куклев.

Вход на будущий телетрап. Фото: Сергей Куклев.

— На пассажирах — нет, на работе аэропорта — отчасти. Например, из четырех рулежных дорожек действует одна. После ввода нового аэродромного поля вновь будет четыре дорожки. Было 28 стоянок воздушных судов, сейчас пока четыре. По окончании строительства — около полусотни, — пояснил Сергей Куклев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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