2019-04-08T15:33:52+03:00
Происшествия

Стройплощадка конгресс-холла под президентские саммиты загорелась в Челябинске

Зловонная черная туча перепугала весь город [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Пожар на стройке конгресс-холла в Челябинске случился 8 апреля.Пожар на стройке конгресс-холла в Челябинске случился 8 апреля.Фото: СОЦСЕТИ
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8 апреля в Челябинске загорелась строительная площадка конгресс-холла. Его возводят на насыпном острове реки Миасс. Проект стоит 20 млрд рублей и должен быть завершен к 2020 году — в южноуральской столице планируют провести саммиты ШОС и БРИКС. Однако стройка идет неспешно, а тут и вовсе случился пожар.

— На место выезжали несколько пожарных расчетов и свыше 30 сотрудников, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На пожаре никто не пострадал. И огонь локализовали довольно быстро. Все-таки вокруг лишь голая насыпь да река. Каким-то конструкциям пока гореть попросту невозможно — их еще нет.

Черная туча зависла над центром Челябинска. Фото: Андрей АБРАМОВ

Черная туча зависла над центром Челябинска. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Причиной пожара на стройке конгресс-холла в Челябинске стало несоблюдение требований безопасности к работам. Проще говоря, мужики затеяли сварку рядом с рулонами утеплителя. Случайная искра, и сырье загорелось, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» один из сотрудников стройки.

Пожарные версию с утеплителем подтверждают, но называть причины пока отказываются. Все-так прежде нужно провести расследование.

— На открытой строительной площадке произошло возгорание пеноплекса (теплоизоляционный материал — прим. ред.). Ликвидировано пламя, пожар локализован. Пострадавших нет, — рассказала пресс-секретарь челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Местные чиновники никакой проблемы из-за ЧП не видят. Говорят, что дыма было больше, чем ущерба и огня. От очага пожара в небо действительно поднялось черное облако, а центр наполнил запах гари. Дым было видно со всех районов. Черный столб не на шутку перепугал жителей.

Вот такой шедевр рисует эскиз будущего конгресс-холла.

Вот такой шедевр рисует эскиз будущего конгресс-холла.

— Данный объект при подготовке к саммитам рассматривается как резервный, никакого влияния этот инцидент на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС не окажет, — заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

В соцсетях пользователи назвали инцидент знаковым.

— Недавно новый глава региона сказал, что этот проект был важен бывшему губернатору Дубровскому. А этот реалист и понимает, что 20 млрд — это огромные деньги для кризисного региона. Может ну его, этот конгресс-холл? Давайте парк сделаем, — пишут люди.

Пожар на стройке конгресс-холла.Видео: Сергей Чуркин

ИСТОЧНИК KP.RU

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