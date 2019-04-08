2019-04-08T17:38:18+03:00
Происшествия

В Магнитогорске полиция забрала у матери дочь-попрошайку с синяками на лице

Инспекторы ПДН занялись поисками ребенка после поста в соцсетях
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Жуткое фото малышки облетело Интернет. Фото: vk.comЖуткое фото малышки облетело Интернет. Фото: vk.com
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Снимок 7-летней девочки, опубликованный на местном паблике, шокировал магнитогорцев. Ребенка сфотографировала продавец магазина, когда малышка клянчила у покупателей деньги.

На фото девочка в розовой куртке и белой вязаной шапке, а на ее лице — под глазами и на переносице огромные сине-фиолетовые синяки.

— Ребенок в беде! Ходит вместе с матерью и просит деньги у прохожих на дорогу до Верхнеуральска. Мать тоже в синяках. От нее пахло алкоголем. Сказала, что дома еще двое маленьких детей. Хотелосьбы, чтоб соответствующие органы проверили эту семью, — рассказала автор поста.

На тревожное сообщение откликнулись сотни горожан. Многие вспомнили, что уже не раз видели эту девочку вместе с горе-мамашей у разных торговых центров. И везде они просили деньги, якобы, на проезд до Верхнеуральска.

— Это выпускница верхнеуральского детдома и ее 7-летняя дочь. Семья состоит на учете в органах опеки, как неблагополучная. Отец их избивает. Полгода назад мать родила третьего ребенка и отдала в дом малютки», — узнали попрошайку жители Магнитогорска.

У родителей девочки еще двое детей.

У родителей девочки еще двое детей.

Некоторые высказали готовность удочерить малышку. Подписчицу паблика Наталью Шапран история о девочке с синяками на лице тронула до глубины души. Женщина не смогла сидеть, сложа руки, пока кто-то примет меры.

Она бросила все свои дела и поехала на окраину города в поселок, где проживает семья.

— Была в квартире. Поговорила с матерью. Видела детей. Они очень бледные. Девочка худая, чистила морковку, видно есть хотели, а продуктов в доме нет. Мужа не было. Дети в опасности. Надо немедленно сообщить в опеку, — написала на своей страничке в социальной сети Наталья Шапран.

На следующий день на публикацию отреагировала полиция и сотрудники органов опеки.

Они нагрянули в неблагополучную семью, осмотрели квартиру и опросили соседей. Итог: ненадлежащие условия для жизни детей, мать использует старшего ребенка в целях попрошайничества.

На родителей составили административный материал по статье «Неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

— В данной семье воспитывается и второй ребенок, которому пять лет. Оба помещены в социально-реабилитационный центр Магнитогорска. Административный материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

Фото детей горе-мать выкладывает в соцсети.

Фото детей горе-мать выкладывает в соцсети.

Брата и сестру осмотрели врачи «скорой помощи». У Насти по словам медиков, кроме синяков на лице, обнаружили гематому на голове. Причину ее появления предстоит выяснить следователям. Сама девочка напугана и пока ничего не рассказывает.

Оба ребенка сейчас проходят полное медицинское и психологическое обследование. Их дальнейшую судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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