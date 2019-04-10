2019-04-10T07:53:49+03:00
Общество

Не расстраивай бабушку — ешь полезную пищу: трогательное письмо внукам

Где в Челябинске пообедать правильно и весело отдохнуть с друзьями
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Доедай до конца, иначе силы не будет. Хлеб — всему голова. Кушай все — не расстраивай бабушку. Вспоминая эти наивные, но очень серьезные наказы, невольно возвращаешься в детство, которое пахнет пирожками, наваристыми супами и ароматными котлетами. В эту атмосферу можно окунуться вновь, посетив душевный ресторан «Родня» в Челябинске.

А теперь вспомним золотые советы любимой бабушки.

— Дорогие мои внуки. Я уже много лет прожила на этом свете, многое повидала и о многом знаю. Вот вам мои наставления.

Берегите друг друга. Трепетно относитесь к своим родным и близким, проводите с ними больше времени, целуйте и обнимайте, говорите, как они дороги вам. Жизнь идет быстро, успейте рассказать о своих чувствах.

Кушайте полезную и натуральную пищу. Знаю, что сегодня это практически невозможно, но вы постарайтесь. Приходите в апреле к нам в «Родню» и угощайтесь новым меню, в котором много вкусного и полезного. Помните: пища, которая попадает в ваш организм, влияет на самочувствие и здоровье.

Не забывайте веселиться. Собирайтесь подружками или шумными компаниями. В «Родне» каждый понедельник скидка 30% на все меню кухни для компаний прекрасных дам, а по средам — «2+1» на все разливные напитки*.

Танцуйте, улыбайтесь и смейтесь. Это не просто поговорка, что смех продлевает жизнь, это действительно — правда. Найдите время на друзей, это очень важно. Обязательно отмечайте шумно и весело свой День Рождения в «Родне» со скидкой 10%*.

Не забывайте обедать. Очень важно давать своему организму полезную и вкусную пищу. И не набегу! А за столом, спокойно и с благодарностью. Тем более каждый шестой обед в «Родне» в подарок*! Обязательно кушайте супы. И перестаньте сидеть на диетах — вы у меня итак в прекрасной форме!

Ну и главное: берегите своих родных, цените свою семью. Проводите больше времени с родней. Приходите к нам в гости на воскресную семейную скидку 20% до 16.00*. Прощайте им неудачи и поддерживайте, ведь семья — главное богатство.

Ваша любимая бабушка душевного ресторана «Родня».

* Срок проведения акции: 1.01.2019 — 31.12.2019 г. Подробности об организаторе акции, сроке и порядке ее проведения, количестве подарков и способах их получения по телефону: +7-922-750-73-33 или на сайте rodnya74.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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