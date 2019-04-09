2019-04-09T15:03:50+03:00
Спорт

Силач Михаил Кокляев выйдет на ринг против Емельяненко по правилам профессионального бокса

Стронгмен из Челябинска принял вызов скандального бойца MMA
Алексей МИКУШИН
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Емельяненко и Кокляев ищут спонсоров для поединка. Фото: Алексей БУЛАТОВ/Валерий ЗВОНАРЕВ.Емельяненко и Кокляев ищут спонсоров для поединка. Фото: Алексей БУЛАТОВ/Валерий ЗВОНАРЕВ.
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Боец MMA Александр Емельяненко бросил вызов чемпиону мира по силовому экстриму Михаилу Кокляеву. Стронгмен из Челябинска вызов принял. Сейчас оба известных атлета активно заняты поиском спонсоров. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал сам Михаил Кокляев.

— Да, с Александром мы уже предварительно договорились. Но мы решили, что до подписания контракта на проведение поединка ничего особо комментировать не будем. Думаю, до конца мая решим вопрос со спонсорами. Скорее всего, бой пройдет не в Челябинске. Здесь сложно найти серьезных промоутеров для такого поединка. Решили, что будем драться по правилам профессионального бокса, — заявил челябинский силач.

— А вы готовы к бою? Есть какие-то бойцовские навыки?

— Я в детстве и юношестве занимался боксом. И потом постоянно старался тренировать свои бойцовские навыки. Груша, мешки, лапы… Скорость удара осталась. Нужно добавить выносливости, ударной техники. Сейчас мой вес 140 кг, похудел на 24 кило. С силовым экстримом завязал — травмы мешают. А если не можешь жать, то лучше не мучить штангу. Такой мой девиз.

На своей странице в Инстаграм силач написал о планах на бой с Емельяненко: «задача-минимум — уйти с ринга на своих ногах».

На своей странице в Инстаграм Михаил Кокляев написал о своих планах на бой с Емельяненко.

На своей странице в Инстаграм Михаил Кокляев написал о своих планах на бой с Емельяненко.

Александр Емельяненко известен не столько своими боями, сколько скандальными выходками. Так, четыре года назад он попал за решетку за изнасилование домработницы. А этой зимой он устроил пьяный дебош в Кисловодске. В итоге 37-летний Емельяненко оказался в спецприемнике и пропустил бой с бразильцем Вагнером Прадо. Причем, встреча должна была пройти на Южном Урале.

40-летний Михаил Кокляев — известный челябинский стронгмен. Несколько лет назад он перебрался в Москву. В одном из интервью он объяснил переезд экологической ситуацией в родном городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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