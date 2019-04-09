Щелбан, шлепок, подзатыльник: двухлетние малыши из Челябинска в ужасе от воспитателя-изверга

Костю отдали в садик за месяц до того, как ему исполнилось два годика. Как и все малыши в таком возрасте, мальчик не был готов к расставанию с мамой. По утрам плакал, не хотел заходить в группу. Но одна воспитатель нашла подход к малышу, а вторая — гнобила за слюни-слезы.

— Я заметила: одного педагога ребенок боится. Однажды утром заглянула в окошко. Костя сидел на лавочке в раздевалке и плакал. Подошла воспитатель и поставила ему щелбан. Сын схватился за лоб и заплакал еще сильнее. А она дернула его за руку и втолкнула в группу, — рассказывает мама мальчика Клавдия Вечкилева.

«БАМ-БАМ-БАМ» И БЬЕТ СЕБЯ ПО ЛБУ

После этого случая Клавдия догадалась, почему иногда ее Костя бьет себя рукой в лоб и твердит «бам-бам-бам». Сомнений в том, что воспитатель бьет детей, не осталось. Мама пыталась вывести педагога на доверительный разговор. Но, по ее словам, общаться та отказалась, а Костю начала игнорировать. Не подходила к мальчику, когда тот плакал, не помогала одеваться на улицу, в мороз выводила на прогулку без памперса.

Обратившись в редакцию «Комсомолки», женщина заявила, что не хочет скрывать свое имя. Наказать педагога для нее дело принципа, ведь грубая воспитатель продолжает работать в детском саду, а нескольким ребятишкам пришлось искать другое учебное заведение.

— Мы получили путевку в другой детский сад, а еще один мальчик, Захар, просто не ходит в садик, — говорит Клавдия.

ТРОЕ — ПРОТИВ, ДРУГИЕ БОЯТСЯ?

Как и Костя, Захар почему-то невзлюбил именно одного педагога, а потом вообще отказался ходить в детский сад.

— Только увидит дорожку к саду — истерика, — говорит отец мальчика Александр Толстолыткин. — Психолог садика подтвердила: это реакция на воспитателя. Теперь Захар сидит дома, у него психологическая травма. Раньше он с удовольствием посещал логопеда. А теперь без родителей ни с кем из взрослых один не остается. На днях мы снова пойдем к психологу, уже к частному. По-другому от травмы уже не избавиться.

Именно Александр был инициатором групповой жалобы на педагога. В частной беседе на грубость женщины жаловались и другие. Однако росчерк под документом поставили всего три человека. Клавдия и Александр уверены: остальные боятся, что жалоба станет поводом для гонения на детей.

«МОЛОДАЯ, ОТЗЫВЧИВАЯ, ДОБРОСОВЕСТНАЯ»

Руководство садика отказалось встать на чью-либо сторону.

— Проблемы с кадрами у меня нет. Мне незачем выгораживать педагога, — рассказала редакции «Комсомолки» заведующая детским садом № 455 «Цветочный город» Татьяна Шрейнер. — Я сама мама троих детей и всегда на стороне детей. Ничего плохого про педагога сказать не могу: молодая, отзывчивая, добросовестная, внимательная к рекомендациям методиста, играет на утренниках разные роли. Факт рукоприкладства родители не доказали. Смущает также, что жалобу подписали всего три человека из 26. Сейчас, по заявлению педагога, мы перевели ее во вторую младшую группу. Закрепили за группой методиста, психолога. Остальные родители из старой группы требуют ее вернуть, ведь дети уже привыкли к ней. Мне бы, естественно, не хотелось, чтобы жалобы повторялись. За педагогом будем наблюдать.

В городском Комитете по делам образования рассказали, что в случае возникновения конфликтной или спорной ситуации родителям необходимо обратиться к руководству детского сада. В таком случае в учреждении создается конфликтная комиссия (с обязательным включением в ее состав родителей), проводится служебное расследование, по итогам которого выносится решение.

«СИДИТЕ ДОМА, ЧТОБЫ НЕ ОБИЖАЛИ!»

Узнав, что наша редакция пишет критический материал, нам позвонили родители других детей. Не исключено, что по просьбе руководства детсада. Один звонок оказался весьма странным:

— Я про этого воспитателя ничего плохого не знаю. Правда, она у нас всего неделю. Но и до этого была очень хорошая, нам ее не хватает. Куда та ушла? Ее уволили, потому что была очень грубая…

Получается, грубость, а порой и жестокость — обычное дело в наших детских садах. И родители зачастую готовы с этим мириться. На днях в одном из пабликов Магнитогорска кто-то попросил совета: как поставить видеокамеру в детсаду? И человека едва не заклевали.

— Больные совсем уже? Сидите со своими детьми дома, чтобы никто их не обижал! — отразила позицию большинства некто Ирина Рябкова.

— Детей бить нельзя. И орать на них нельзя. Если педагог ведет себя достойно, то и бояться ей нечего, — возразили ей единицы.

НА ЗАМЕТКУ

Воспитателя можно оштрафовать на 30 тысяч рублей

— Если родителям стало известно о побоях, необходимо обращаться в прокуратуру и в полицию для оценки действий со стороны воспитателя. Правоохранительные органы вправе возбудить дело по статье 6.11 Административного кодекса «Побои», которая предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Кроме того, может стоять вопрос о привлечении воспитателя к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Во время проверки будут учитывать показания ребенка, опросят работников детского сада и родителей. Если родители догадались снять побои в медицинском учреждении, эти данные также учтут.

КСТАТИ

Детские сады Челябинска укомплектованы педагогами на 85%. В I квартале 2019 года средняя зарплата воспитателей детсадов в Челябинске составила 29 тыс. 540 рублей, а у помощников воспитателя — 15тыс. 106 рублей.

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