На учительницу, которая пишет в дневниках астропрогнозы, пожаловались в прокуратуру Челябинской области

Фото дневника магнитогорской школьницы, выложенное в Интернет, возмутило общественность. В нем рядом с оценками классный руководитель написала ребенку астрологический прогноз.

— Учитель первого класса высчитывает благоприятные и неблагоприятные дни первокласснице для проведения операции. А еще родителям одного мальчика она написала о психологической неготовности к школе. Другим советовала подлечить сына в психиатрическом санатории, — пожаловалась в соцсети родительница. — Это новая тенденция в образовательной системе начальных классов? Может, эзотерика теперь входит в обязательные услуги?

Речь идет о начальной школе в поселке Буранный Агаповского района. Мама, которая написала пост в группе VK, уже не водит туда свою дочь. Говорит, из-за психологической травмы девочка была вынуждена уйти. И теперь ребенок учится дома самостоятельно. Это разрешенная методика, называется самостоятельное обучение (СО).

Первоклассница Нина не смогла учиться в такой атмосфере и ушла на СО. Фото: Марина Михайлова

«ДЕТИ ПОСТОЯННО ДЕРУТСЯ»

— Моя дочь гиперактивная, но в учебе не отстает. Однако, все семь месяцев в этом классе она не была задействована в учебном процессе. Учитель даже не обращалась к ней по имени, — рассказала автор поста в соцсети Марина Михайлова журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск». — Я несколько раз приходила на занятия. При мне, когда Нина поднимала руку, учитель говорила «Ну ладно, давай ты». А без меня она просто запугивала ребенка. Брала телефон со словами «Сейчас я позвоню в полицию, чтобы тебя забрали», выгоняла с уроков, доводила до слез.

— После каждого такого эпизода психика ребенка не выдерживала, и мы уходили на больничный, — продолжает Марина. — Дочь боялась идти в класс, пряталась за моей спиной. Учитель настраивала других родителей против нас. Якобы, моя дочь не учится, а балуется и мешает другим. В классе много раз были драки между детьми, что подтверждает неспособность учителя организовать благоприятную атмосферу в коллективе. Я со многими родителями общаюсь, слышу от них, что по-прежнему дети дерутся, а учитель еще сильнее кричит. Недовольных родителей много, но они боятся высказаться.

Мама первоклассницы показала нам распечатку переписки родителей из группы класса во «ВКонтакте».

— Меня устраивает только учебный процесс, а воспитательный нет, — пишет одна мама.

— Ребенок постоянно жалуется на учителя, что она орет на него и наказывает, — пишет другая.

— У нее желчь так и брызжет. В школе даже я чувствую какая ненависть от нее исходит, — пишет третья.

«ОНА САМА ЗАБРАЛА ДОЧЬ ИЗ ШКОЛЫ»

— Психолог, к которому Михайлова обращалась со своей дочкой, написал рекомендации педагогу, что необходимо давать девочке возможность проявлять себя на уроках, поддерживать ее, способствовать сплочению детского коллектива. Однако, мама посчитала, что такого в классе никогда не будет, и забрала ребенка, — рассказали нам в школе. — По остальным претензиям Михайловой проведена служебная проверка. Информация не подтвердилась... У Михайловой еще есть двое детей. Со старшим тоже были проблемы, он был очень неусидчивыми.

— Я просила перевести Нину в другой класс, но мне отказали. Директор мне сказала: уходите в другую школу или на семейное обучение. Я просто оказалась бессильна в этой ситуации, — говорит Марина Михайлова.

Рекомендации психолога. Фото: Марина Михайлова

ОТВЕТ ШКОЛЫ

Но не у всех детей и родителей плохие взаимоотношения с учителем. Директор школы МОУ Буранная НОШ Тамара Фролова не видит ничего предосудительного в астрологическом прогнозе в дневнике:

— Запись была сделана педагогом по обоюдному согласию с мамой ученицы. Она не знала, что кто-то сфотографировал и выставил на всеобщее обозрение дневник ее дочери. Наша школа подключена к автоматизированной системе «Сетевой город». Там ведется электронный дневник, который контролируется администрацией школы. Бумажная версия дневника не является обязательной.

Но Марина Михайлова не довольна таким объяснение и написала заявление в прокуратуру. Там обещали провести в школе свою проверку.

P.S. К сожалению, нам не удалось пообщаться с самим педагогом. И мы просим учителя, позвонить к нам в редакцию (351)233-14-29.

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