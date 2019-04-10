Батл в театре: в Челябинске столкнутся Чехов и Достоевский

14 апреля в Молодежном театре состоится второе событие Лаборатории зрителя, посвященной спектаклю «Идиот» (по пьесе Антона Чехова «Иванов»).

Лекцию «Чехов vs Достоевский. В поисках русской души» проведет Галина Вардугина, кандидат филологических наук (кандидатская диссертация на тему «Фольклоризм как элемент поэтики А.И. Куприна»), доцент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета Челябинского госуниверситета, специалист по фольклору и постфольклору, творчеству Ивана Бунина, Александра Куприна, Владимира Высоцкого.

По замыслу, спектакль Ивана Миневцева будет перекликаться со сценой из романа Достоевского «Идиот». И называться будет так же. Размышляя о творчестве двух этих писателей, режиссер задумался о том, можно ли связать их в одной театральной постановке. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот тезис, мы обратились к специалисту. Оказалось, что Чехова и Достоевского сближает гораздо больше, чем просто интерес к русской душе. И сближает не только друг с другом, но и с нашим временем.

На лекции мы узнаем:

• какая связь между Ивановым, Онегиным, Печориным, Обломовым и Мышкиным;

• где в пьесе отголоски теории малых дел Толстого;

• откуда в финале появляется пистолет и мог ли Иванов уехать в Америку;

• что погубило главных героев Чехова и Достоевского.

И, наконец, самое главное — почему эта история по-прежнему актуальна и что в ней увидит современный читатель/зритель.

— Многие современники считали роман «Идиот» и пьесу «Иванов» авторскими неудачами, — отмечает Галина Вардугина. — О произведениях говорили: «юношеская незрелая пьеса» или «проба пера», «мыльный пузырь». Время показало, что это не так.

• Пьеса «Иванов», первая в творчестве Антона Чехова, была написана в 1887 году. Годом позже вышла вторая редакция, в которой автор изменил финал. За более чем столетие было реализовано 40 постановок в России, 7 — за рубежом, снято 12 экранизаций.

• Роман «Идиот» впервые был опубликован в журнале «Русский вестник» в 1868 году. Был одним из любимых произведений писателя, наиболее полно выразившим нравственно-философскую позицию Достоевского и его художественные принципы в 1860-х годах.

Лекция состоится 14 апреля (воскресенье) в Молодежном театре (ул. Кирова, 116). Начало в 16:00.

Для участия нужно пройти регистрацию.

Что будет: лекция «Чехов vs Достоевский. В поисках русской души»

Когда: 14 апреля (воскресенье), 16:00

Где: Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116