«Так быстрее»: главный по электротранспорту в Челябинске променял личную машину на трамвай

Руководитель предприятия «ЧелябГЭТ» на себе проверил, как работают трамваи в городе. Он пересел из иномарки с личным шофером в вагон. Александр Павлюченко добрался по утренним пробкам до офиса в депо на ул. Первой пятилетки за 25 минут.

— Мой водитель приехал на 12 минут позже, — сообщил на своей страничке в Инстаграм чиновник. — Если на Северо-Западе, где я живу, будут пробки, всегда пересяду на трамвай.

Подписчики живо откликнулись: «Хороший ведь вид транспорта. Развивайте его, побольше бы еще новых трамваев!».

Были у города такие планы. Еще месяц назад власти заявили о покупке 91 вагона в течение двух лет. Челябинцы надеются на перемены.

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

Нам действительно не хватает трамваев, троллейбусов, автобусов. В сфере общественного транспорта тяжелейший кризис. Бал правят маршрутки-нелегалы. Нужны срочные кардинальные перемены. Об этом врио губернатора Алексей Текслер говорил на первой большой пресс-конференции:

— Я расстроен увиденным. Планирую провести с коллегами встречу по общественному транспорту. Посмотрю, послушаю коллег, эти решения нужно принимать немедленно: то, что творится с общественным транспортом в Челябинске, не может устраивать никого. Мы будем этим заниматься. Результаты должны появиться в этом году.

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ТЕКСЛЕРОМ?

Совещание по общественному транспорту назначено на среду, 10 апреля. Но состоится ли оно, в пресс-службе администрации Челябинска сказать не могут.

А эксперты опасаются, что городские чиновники сведут всю работу к так называемым «косметическим мерам». Проще говоря, все закончится показухой.

— Мне импонирует принцип врио губернатора называть вещи своими именами. За короткое время Алексей Текслер погрузился в острую проблематику. У него есть понимание, в какую сторону развивать общественный транспорт. Например, он высказался за возможное объединение метро и легкого наземного рельсового транспорта, с перепланировкой метрополитена по актуальным для Челябинска направлениям. Ждем такого же внимания к трамваям и троллейбусам. Конечно, модернизацию транспортной системы нужно проводить на условиях государственно-частного партнерства, у бюджета нет средств. Есть опасение, что исполнители на уровне города не находятся на одной волне с Текслером. Как бы все не свелось к примитивным «косметическим мерам». Потому что перемены нужны радикальные, — поделился ожиданиями от совещания в резиденции врио губернатора директор аналитического агентства «Интро — Н»: Дмитрий Чудиновских.

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