Грачи прилетели: в Челябинске колония птиц оккупировала детский садик

Гордость челябинского детского сада №477, что по проспекту Победы, — роскошная березовая роща. Раскидистые белоствольные красавицы дают в летнюю жару густую тень, красиво расцвечивают золотом участки осенью. Нынешней весной рощу в городе облюбовала колония грачей. Вернувшиеся с зимовья птицы принялись споро строить большие гнезда, оглашая окрестности громкими криками.

УБИЙСТВО ПТИЦ — УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ

В садике такому соседству не рады. Ведь птицы будут инстинктивно воинственно защищать птенцов и могут напасть на детей. С 27 марта воспитанников не выводят на прогулки. Родителям это не нравится. И как бы не дошло до самоуправства, когда гнезда принялись бы разорять камнями и палками. Убийства птиц запрещены Уголовным кодексом.

Спорную тему взяли на контроль в областном орнитологическом обществе. Общественники насчитали в садике 42 грача и 24 гнезда. Птицы деловито обустраивались: прилетали с ветками и и мусором в клювах, наводили красоту.

Гнезда снимают с помощью автовышки. Фото: Ирина ЧУХАРЕВА.

Важно до кладки яиц спугнуть пернатых, чтобы у грачей было время для строительства гнезд на новом месте.

С министерством экологии региона общественники организовали автовышку. Сняли несколько гнезд: оказались пустыми. Нужно действовать!

СТРОЯТ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО

— На днях ночью сняли последнее гнездо. Но птицы улетать не захотели и тут же принялись вить новые дома. Я прихожу в садик к 7.30: все голубчики на месте, ходят по-хозяйски. Уже построили 11 гнезд, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» вахтер детского садика.

Председатель областного орнитологического общества Ирина Чухарева переживает: вот-вот самки отложат яйца. И тогда трогать гнездовья запрещено. Но и детям не гулять, сидя взаперти, нельзя.

СНИМАТЬ ГНЕЗДА «ДО ПОБЕДЫ»

— Мы продолжаем наблюдать за колонией. Птенцов пока нет. В минэкологии поручили мне мониторить ситуацию, оперативно связываться с ними. Птицы уже готовы к кладке и насиживанию. Если колонию не переместить в другое место, птицы могут свить не полноценное гнездо, а две-три ветки. А потом отложат яйца. В непригодных условиях птенцы погибнут. Этого допустить нельзя. Нам нужно вывести часть колонии в другое место: есть еще время, — рассказала председатель областного орнитологического общества Ирина Чухарева.

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