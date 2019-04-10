«Вытащил из класса и бил головой об стену»: мальчишку в школе покалечил отец одноклассницы

Гимназия №19 в городе Миасс стоит на ушах от последних новостей. Вчера, 9 апреля, в школу ворвался разъяренный отец ученицы второго класса. Он вытащил ее одноклассника в коридор прямо с урока…

— На глазах ребят и педагога папаша избил мальчика! История этой расправы — детские разборки дочки отца-бойца с мальчишками из ее класса. Сейчас в шоке все ученики, кто в курсе истории. Почему в школу может заходить этот опасный человек?— анонимно написала ученица гимназии в группе «ЧП Миасс» в VK.

История тут же обросла подробностями от комментаторов. Причем, совершенно противоречивыми:

— Этот мальчик ударил по голове девочку, у нее сотрясение. Мальчик крупнее многих детей в этом классе, поэтому и ведет себя нагло. Его же никто не избивал, — прокомментировал подписчик группы Святослав.

— Откуда взялось сотрясение? От того, что мальчик в нее плюнул? Эта девочка напрашивается всегда сама. Папе она на жалость надавила, а тот пошел на преступление ради нее. У мальчика сотрясение. Большинство детей из этого класса получили психологическую травму, — ответил ему Артем Бородин.

Так у кого же из детей сотрясение, и кто виноват в этой истории?

С НИМ НИКТО НЕ ДРУЖИТ

Честно говоря, сначала мы подумали, что ситуация преувеличена. Один ребенок рассказал другому, тот третьему. Как в глухом телефоне. А на деле, может, была только оплеуха? Хотелось верить в здравый смысл. Однако, похоже, что его нет.

— Мальчик другой национальности. Вроде бы его семья приехала из Средней Азии. Одноклассники подшучивают над ним из-за этого. Он хочет дружить, а в ответ получает смешки. Он отвечает тем же. Но в силу того, что мальчик крупный, его удары могут быть больнее. Но девочек он не бьет.

Дело серьезное. Отец обиженной девочки мальчика головой об стену бил. У парня сотрясение мозга и гематомы, — рассказали журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» родители одного из учеников этого класса.

«МОЖЕТ ПЛЮНУТЬ В ЛИЦО, НО НЕ УДАРИТЬ»

Мы позвонили руководителю школы. В это время у нее в кабинете собрались, кажется, все СМИ Миасса.

— К сожалению, все было так, как описано в соцсети, — вздохнула директор гимназии №19 Марина Доперт. — Ко мне в кабинет забежала учитель. Ее всю трясло. Я вызвала полицию... Мальчик лежит в больнице... Родители девочки тоже отвезли дочь в больницу. Говорят, что мальчик бил ее по голове. Да, он задиристый. Он обзывается, показывает жесты. Но не бьет... Конфликт произошел на физкультуре. Мальчик плюнул в лицо однокласснице. Она позвонила папе. Тот прибежал. Дальше вы знаете...

ПОБЕЖАЛИ ЗА СПРАВКАМИ

В полиции нам сказали, что со слов папы, мальчик бил его дочь по голове. А вот мужчина с ним только поговорил.

— Заявление написали обе стороны. Родители девочки — на мальчика. Родители мальчика — на отца девочки. Сейчас мы ждем справки от судмедэкспертизы с обеих сторон. Только тогда сможем дать правовую оценку, — прокомментировала специалист по взаимодействию со СМИ отдела МВД России по городу Миассу Ольга Суханова.

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