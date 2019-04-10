Никакого плана, как спасать общественный транспорт в Челябинске, не существует

10 апреля машина врио главы региона Алексея Текслера въехала в ворота трамвайного депо №1 на Российской. Губернатора добродушной улыбкой встретил главный по электротранспорту в Челябинске Александр Павлюченко. Первое, что увидел врио, — армада трамваев, оборудованных могучими щетками. Они явно должны были донести до губернатора месседж:

— Наводим-с порядок в городе…

Сначала врио долго водили по мрачным павильонам депо. Больше они напоминают кладбище старой техники. Картина настолько впечатлила Текслера, что на совещание с чиновниками он удалился на целых три часа.

Александр Павлюченко был в приподнятом настроении.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВОДИТЕЛИ ЕДВА СВОДЯТ КОНЦЫ С КОНЦАМИ

Пока ожидали, к журналистам подошел водитель трамвая Виталий.

— Задайте вопрос Алексею Леонидовичу: как можно прожить на 23 тыс. руб. в месяц? Это мой заработок с авансом в феврале. Водители первого класса получают на 2-5 тыс. руб. больше, упахиваясь без выходных. Ставка — 60 руб. в час. Раньше платили за вредность, 30 лет назад была 13-я зарплата... Сейчас выплат нет вообще.

За тяжелейший и ответственный труд, водителям платят гроши.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Виталий отвернулся и задумчиво посмотрел в даль.

— Говорят, нам пригонят новые вагоны. Современные, с программным обеспечением. А они будут ходить по убитым путям. Например, на Свердловском проспекте, от Дворца спорта «Юность» до Алого поля. Или на Цвиллинга, от проспекта Ленина до Карла Маркса. И все программное обеспечение, и тормоза быстро выйдут из строя. Да, новые вагоны — это красиво. Но без смены инженерных путей все сломается.

Все трамваи Челябинска могут забрать за долги по налогам.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НИКАКОГО ПЛАНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

С заходом солнца из здания наконец вышел Текслер. Первый вывод, который сделал врио губернатора: никто не знает, как спасать транспорт. Никакого плана нет!

— Подавали разрозненные тезисы, фрагменты «дорожной карты», но полного видения — как решить проблему, так и не представили, — распекал врио губернатора чиновников.

Предприятие задолжало 1,8 млрд руб. налогов. Говорить о покупке техники сейчас бессмысленно. Город рискует вообще лишиться подвижного состава, ведь его могут забрать за долги. Поэтому вторым поручением стало: через неделю предоставить всевозможные пути выхода из тупика.

Сегодня депо напоминает кладбище старой техники.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Рассчитывать на то, что мне кто-то предложит варианты, а я должен все решить — не получится. Мне должны предоставить готовое решение, а я буду смотреть, годится оно или нет, — сдвинув брови говорил врио.

Покупать новый подвижной состав бессмысленно еще и потому, что нужно модернизировать инфраструктуру. Новые вагоны не могут ходить по раздолбанным путям, от которых трясутся дома. Поэтому третьими поручением стало — заняться реанимацией инфраструктуры.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МАРШРУТОК НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Хоть совещание проходило на территории «электротранспортников», говорили и об автобусах. Текслеру сообщили, что нужно 65 машин. Но врио уверен — мало. Докупать нужно прямо в этом году. Это должны быть автобусы разной вместимости — от больших до малогабаритных.

Челябинск давно не закупал новых трамваев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тут же всплыла еще одна проблема — нелегальные маршрутки. Полностью отказаться от частников не получится. Антимонопольная служба требует конкурентности. Но очевидно, что в Челябинске не место нелегальным маршруткам. В городе 1410 машин, которые занесены в официальные реестры. Сколько их на самом деле — большая тайна. Текслер сообщил, что нелегальные маршрутки должны исчезнуть из города уже в этом году.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ТРОЛЛЕЙБУСАМ

Что касается троллейбусов, Текслер поставил под сомнение целесообразность этого общественного транспорта. Ибо поддерживать инфраструктуру затратно. Во многих городах от троллейбусов отказываются в пользу автобусов на экологически чистом газе. Но точного ответа на вопрос — быть или не быть троллейбусам в Челябинске у врио губернатора пока нет.

Совещание длилось три часа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В заключение Текслер резюмировал: через две недели власти должны представить внятный план по всем перечисленным выше проблемам.

Удивительно, что некоторые чиновники занимаются спасением транспорта в Челябинске десятки лет, но пока пациент скорее мертв.

В конце поездки врио резюмировал: через две недели чиновники должны прийти к нему с готовым решением проблемы транспорта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ