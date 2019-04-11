Подпеваем «Сплинам», разглядываем выставку раритетных автоматов и идем на детские шоу

«Сплин» едет в Челябинск с большим шоу 12+

Посвящено оно выходу очередного студийного альбома «Встречная полоса». Зрителей ждут новые композиции легендарной группы, полюбившиеся хиты и световое шоу. Между прочим, в конце мая коллективу исполнится 25 лет.

Сегодня они в авангарде альтернативной музыки, которую потребляет широкий слушатель. А ведь когда-то их не приняли в Ленинградский рок-клуб. Основатель группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий прослушал их и дал от ворот поворот.

А сегодня их регулярно приглашают в Штаты на выступления. Причем не только русскоязычная аудитория. Их музыку вставляют в видеоигры и фильмы.

Слушатель «Сплина» ценит большую литературную работу, которую проделывает лидер группы Александр Васильев. Его тексты даже изучают филологи. С гуманитарными науками у рокера хорошо с детства: мама была учителем русского языка и литературы в посольстве СССР в африканской стране Сьерра-Леоне.

14 апреля, воскресенье

Клуб «Галактика»

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 2 300 — 5 000 руб.

Известные российские автоматы экспонируют в челябинском музее 6+

Экспозиция называется «Легендарный Калашников». У известного конструктора в этом году юбилей — 100 лет. В честь этого Челябинскому краеведческому музею выставочный комплекс имени Калашникова из Ижевска прислал экспонаты.

— Посетители выставки смогут познакомиться с биографией конструктора и оружием, используемым в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания. Будут представлены макеты огнестрельного оружия: пистолет ТТ, пистолет-пулеметы Шпагина, Судаева, несколько модификаций автомата Калашникова, — сказано в анонсе экспозиции.

Посетители выставки услышат увлекательный рассказ о легендарном конструкторе, создавшем автомат, который стоит на вооружении в большинстве стран мира. Автомат Калашникова стал одним из самых значимых изобретений ХХ века и даже попал в Книгу Гиннесса.

До 19 мая

Исторический музей Южного Урала

Тел.: (351) 263-08-32, 265-23-88

10.00 — 18.00

Билет: 120-150 руб.

Балет «Анюта» по мотивам рассказа Чехова 6+

Премьера постановки состоялась еще в 1987 году. Челябинский театр оперы и балета стал вторым после Большого театра, где был поставлен этот спектакль. Постановку пару раз прерывали и возобновляли. Творение великого русского хореографа и танцовщика Владимира Васильева — сочинение интересной судьбы. Премьера балета, созданного по мотивам рассказа Чехова «Анна на шее», состоялась не в России, а в Неаполе. В России же этот балет знали лишь по телевизионной версии.

— «Анюта» — это актерский балет, соединяющий танец и драматическую игру: хореографические «слова» Васильева просты и знакомы. В сочетании с выразительной и мелодичной музыкой Валерия Гаврилина они создают необычайный эффект.

Над созданием образов героев спектакля с челябинскими исполнителями работали постановщик балета Владимир Васильев и первая исполнительница партии Анюты — великая русская балерина Екатерина Максимова.

12 апреля, пятница

Театр оперы и балета

Тел.: (351) 263-87-63, 263-99-82

Начало:18.30

Билет: 200 — 1 000 руб.

На шоу «Хранители галактики» маленьких пустят бесплатно 0+

Нам обещают грандиозный интерактивный спектакль-шоу, в котором зрители — дети и их родители — полностью погружены в происходящее.

— Вас ждут космические приключения, яркие спецэффекты и мультимедиа, энергетика и драйв компьютерных игр, впечатляющее лазерное шоу, трансформеры, масштабная феерия гигантских мыльных пузырей, зрелищные номера, живые персонажи и непредсказуемые сюжетные повороты, — говорят организаторы.

В конце представления зрителей ждет фотосессия с главными героями шоу в гигантском мыльном пузыре. Детям до пяти лет — бесплатно, без места при сопровождении взрослых. Продолжительность шоу — один час.

14 апреля, воскресенье

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 15.00 и 18.00

Билет: 300 — 600 руб.

Карлсона осовременили в театре 4+

Постановку назвали «НЛО для Фрекен Бок». Классическая история противостояния домомучительницы и Малыша, который хочет оставаться ребенком. В ее присутствии совершенно невозможно ни поиграть, ни побаловаться плюшками и вареньем. Но неунывающий Карлсон, придумает массу отвлекающих маневров: привидение, атаку роботов, звонок президенту и даже прилет неопознанного летающего объекта! И все будет весело, пока не выяснится, что тарелка пришельцев — настоящая.

— Красочные декорации, интерактивная мультипликация, теневые трансформации, робот-шоу, звуковые, световые спецэффекты, а также много игр и веселья от доброго человечка, который умеет летать и живет на крыше, — гласит анонс спектакля.

Продолжительность — 45 мин.

14 апреля, воскресенье

Театр песочной живописи и теней «Скарабей»

Тел. (351) 775-22-28

Начало: 12.00

Билет: 110 руб.