Как купить костюм и не разориться: 4 совета от магазина-ателье мужских костюмов Patrikman

Свадьба, деловой обед, официальная встреча или просто работа в офисе — качественный костюм для мужчины такой же must have, как маленькое черное платье для женщины. При этом костюм, который идеально сидит по фигуре, видно сразу. И на это в первую очередь обращают внимание окружающие. Мешковатый костюм да еще из дешевой ткани — это как грязные ботинки. Конечно, люди от вас не отвернутся, но определенные выводы сделают. Как выбрать идеальный костюм и не разориться? Секретами с «Комсомолкой» поделились в магазине-ателье мужских костюмов Patrikman.

Совет 1: посмотрите весь модельный ряд и выберите тот самый костюм

Известно, что мужчины не любят проводить в магазине много времени. Свои покупки они обычно совершают наспех и набегу. Но эта история не про костюм. Запаситесь терпением. Настройтесь серьезно. В качестве мотивации возьмите с собой любимую женщину или сестру. И выбирайте. В Patrikman представлено 200-300 моделей мужских костюмов самой разнообразной расцветки: от классических до ярких цветов, в клетку и полоску, для официальных мероприятий и повседневной носки. Выбирайте тот, что вам нужен и помните: хороший мужской костюм — это ваша визитная карточка.

Совет 2: не игнорируйте примерку, чтобы костюм идеально подошел под вашу фигуру

Откроем вам страшную тайну: подгонка костюма — это не просто укоротить брюки. На самом деле, чтобы костюм сидел по фигуре как влитой, его подгоняют более чем по 27 параметрам.

Не пугайтесь: процедура снятия мерок занимает не более 20 минут. Потом нужно будет прийти на промежуточную примерку: мастер посмотрит, насколько хорошо ложится костюм. Там же можно будет рассказать о дополнительных пожеланиях, если они у вас появятся. Ну а после - прийти и забрать готовый костюм. Ваш костюм! На все это уйдет не больше недели, зато результат будет радовать вас годами!

А пока специалисты Patrikman будут колдовать над вашим костюмом, вы можете насладиться ароматным кофе и получить консультацию стилиста по вашему гардеробу. А еще выбрать качественную сорочку extra long или под бабочку по вашему размеру, которые продаются здесь же — в Patrikman.

Совет 3: не забывайте про аксессуары и обувь

Аксессуары — это не только для девочек. Подтяжки, запонки, ремни — такие, казалось бы, мелочи и создают законченный образ. Поэтому к выбору таких аксессуаров нужно подходить с особой тщательностью.

И, конечно же, обратите внимание на обувь. Неудачно подобранными ботинками можно испортить даже самый дорогой костюм. В Patrikman представлена мужская обувь ручной работы, размерный ряд — от 40 до 43. Расцветки и текстура — самые разнообразные.

Совет 4: обращайте внимание на выгодные акции

Да, мысли мужчины всегда заняты глобальными вещами. Да, представители сильного пола не всегда замечают появление акций, распродаж и спецпредложений. Но при покупке мужского костюма следует пойти в разрез со своими привычками. Да, хороший костюм не может стоить дешево. Но это и не значит, что придется потрошить все содержимое своего портмоне.

Следите за скидками на сайте магазина-ателье Patrikman, а также получайте в подарок галстук при покупке мужского костюма за наличные.

Хотите больше? Тогда запоминайте специальный алгоритм от «Комсомольской правды». Приходите в Patrikman, выбирайте костюм, называйте продавцу промокод «Горько! с КП» (это наш свадебный проект, если кто забыл) и получайте 35% скидку на покупку*.

Можно ли вообще обойтись без костюма, спросите вы? Может и да. Даже Джеймс Бонд наверняка смог бы выполнять свои задания в трениках и олимпийке с лампасами. Но эффект, согласитесь, был бы уже не тот…

Магазин-ателье Patrikman г. Челябинск

ул. Энтузиастов, 23;

тел.: (351) 202-13-73;

chelyabinsk.patrikman.ru

Instagram

На правах рекламы.