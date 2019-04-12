Сергей Ковалев может защитить титул чемпиона WBO в России

Место, как и дата боя еще не определены. Они станут известны 15 апреля после проведения торгов на право организации поединка Ковалева и Ярда. Дата торгов стала известна 10 апреля. В качестве наиболее вероятных мест называют площадки в США и Великобритании. Но не исключено, что бой пройдет и в другой стране. Все зависит от результатов торгов, в которых могут принять участие любые промоутеры с лицензией Всемирной боксерской организации (WBO).

В среду генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов выразил надежду, что титульный бой Ковалева и Ярда пройдет в России. «Мы в торгах не участвуем, но держим контакт с командой Ковалева, как и другие организации России. Этот бой интересен всем, это событие мирового уровня. Если торги закончатся в пользу Сергея, то мы попробуем стать частью этого шоу, у нас есть для этого все — и команда, и большие площадки, и опыт проведения таких поединков», — заявил Титов, отметив, что Ковалев уже дважды выступал в Екатеринбурге. «Почему бы не сделать это в третий раз», — заключил генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

Всемирная боксерская организация определила Энтони Ярда официальным претендентом на чемпионский титул WBO в марте этого года. Удостоенный столь высокого статуса британский боксер до сих пор не имеет ни одного поражения. Для любимца публики «Крашера» Ковалева победа над таким соперником может стать настоящим вызовом. Напомним, что Сергей Ковалев сегодня — один из самых популярных боксеров в России и мире.

Предстоящий бой между россиянином и британцем уже вызвал широкий резонанс не только среди любителей бокса, но и широкой аудитории. За трансляцией поединка будут наблюдать зрители из, по меньшей мере, ста стран мира.

Справка

Сергей Ковалев — действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO. Родился 2 апреля 1983 года в городе Копейске Челябинской области. Карьеру профессионального боксера начал в 2009 году в США. Провел 37 боев, 3 из которых закончились поражением, и один — ничьей. Выступает под псевдонимом «Крашер» (Krusher). Проживает в США.

Энтони Ярд — британский профессиональный боксер, родился 13 августа 1991 года в Лондоне. В 2015 году дебютировал с победой нокаутом над Митчем Митчеллом. С тех пор провел 18 боев без поражений.