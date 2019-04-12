2019-04-12T09:00:13+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для мужчин призывного возраста. Для этой категории клиентов Банк отменил требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие постоянной или временной отсрочки от призыва на срочную военную службу. Таким образом, при подаче документов на получение ипотечного кредита клиенту не требуется предъявлять военный билет, приписное удостоверение, справку из военкомата и т.п.

Кроме того, при наличии временной отсрочки от призыва клиенту для получения кредита больше не требуется привлечение созаемщиков. Оценка платежеспособности будет проводиться Банком на основе доходов и расходов потенциального заемщика.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам ипотечного кредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Арас Агаларов: Несмотря на санкции Запада, иностранцы скупают в России гигантское количество акций и облигаций.
Об этом президент компании "КРОКУС", известный российский миллиардер, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Двухлетний сын сдал папу судебным приставам в Челябинской области
Осторожно, кипяток! В Челябинске из кранов может политься очень горячая вода
Челябинвестбанк поддержал чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России»
Садовые автобусы в Челябинске запускают 1 мая
В Челябинске участники «Тотального диктанта» наполнят «коробки храбрости»
Жители Магнитогорска жалуются на бардак в центре города
«Насыщенный железом»: в Челябинской области продают хлеб с гвоздями
«Приезжай и убей его!»: ученики миасской гимназии рассказали о девочке, чей папа избил второклассника
Жители Челябинской области не могут вернуть деньги за отмененный концерт Крида
Жители Челябинской области не поняли парня, который на улице раздавал девушкам розы
Бомжи зарезали и съели дворовую собаку в Челябинской области
Попытка кражи велосипеда у ТРК «Родник» закончилась потасовкой
Еще один мини-рынок из нелегальных киосков снесли в Челябинске
Посылки из российских интернет-магазинов дойдут в Челябинск за день
Шестерых детей вытащили из горящего дома проходившие мимо подростки в Челябинской области
Пенсионерка обменяла на «фантики» 220 тыс. рублей у ходивших по домам «соцработников»
Челябинцы поспорили о будущем Никитинских рядов
Управляющая компания из Челябинской области присвоила 65 млн рублей, собранных за коммуналку
Призывник покончил с собой из-за вранья врача-психиатра в Челябинской области