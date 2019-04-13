Семья из Челябинска потеряла 10 тысяч рублей, пока общалась с чиновниками по телефону

Несколько лет семья Савельевых (фамилия изменена — ред.)с малышом моталась по съемным квартирам. А прошлым летом Сергей и Людмила заехали в собственное жилье: наконец-то сдали их дом-долгострой.

— Радость была двойной. Мы перестали платить за чужие квадратные метры. И, наконец, получили право на компенсацию по коммуналке. Так как в семье растет ребенок-инвалид, плату за воду и отопление нам должны компенсировать в размере 50%, — рассказывает Людмила.

В первые месяцы у жильцов были проблемы с квитанциями из-за смены поставщиков коммунальных ресурсов. Савельевы, как и другие соседи, боялись, что платежи потеряются, и тянули время: наступит ясность — оплатим все сразу.

— Мы звонили в районную соцзащиту, спрашивали: что делать? Там отвечали: платите куда хотите, принесете квитанции — вернем деньги. Но потом оказалось, что компенсацию начисляют лишь с того месяца, когда написано заявление. А ведь мы говорили, что оформляем пособие в первый раз, — рассказывает Людмила.

Документы чиновникам семья Савельевых принесла только спустя полгода. Тут и стало понятно, что это время — потеряно, компенсацию за него не заплатят. Так Савельевы потеряли 10 тысяч рублей. Для семьи с инвалидом, где работает только папа, эта сумма существенная.

— Мы написали жалобу в районную соцзащиту. Но виновных так и не нашли. Ведь я не знаю, с кем говорила по телефону и разговоры не записывала. А когда дошло до проверки, чиновники утверждали, что мне все разъясняли по телефону, — возмущена Людмила.

КСТАТИ

Чиновники обязаны представляться

— Согласно административному регламенту, сотрудники социальной защиты обязаны называть свою фамилию и должность по телефону. При этом разговор по телефону имеет статус официального ответа. Если человек просит впервые объяснить ему порядок выплаты компенсации, мы расскажем все: кому положена, как начисляется, как оформить. Но герои материала задавали конкретный вопрос: какие нужно собрать документы. На него и ответили так же конкретно. Полные правила можно найти на сайте управления социальной защиты, а также на информационных стендах управления, — пояснила газете «Комсомольская правда» — Челябинск» заместитель руководителя Тракторозаводского управления социальной защиты Ирина Иванова.

СОВЕТ «КП»

Делайте письменный запрос и требуйте письменный ответ

Андрей СОКОЛОВ.

Давно пора понять и запомнить, что верить чиновнику на слово — нельзя. Даже если по телефону чиновник вам неверно истолкует какое-то правило, ничего вы потом не добьетесь. Потому что есть закон и инструкция к его исполнению. А мало ли, что там и кто перепутал в личной беседе.

Поэтому потрудитесь изучить правила в интернете. А если что-то непонятно, придите в ведомство и в письменной форме попросите письменно же разъяснить вам, например, порядок начисления льготы.

Мы писали про случай, когда сирота вышел из детского дома, поступил в училище, получил общежитие. А по окончании образование позвонил в соцзащиту и спросил, когда ему дадут положенное жилье. Ему сказали, что сейчас жилья нет, позвоните потом. И так кормили обещаниям два года. Парень жил на чердаке и потом загремел в тюрьму. И только там узнал, что ему следовало прийти в соцзащиту и написать заявление. Тогда бы жилье ему дали сразу... К счастью, жилье он получил (подробнее).

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