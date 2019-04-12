От помощи в выборе тарифа до спасения людей: колл-центр Tele2 в Челябинске отмечает 10-летний юбилей

Контактный центр Tele2 в Челябинске празднует десятилетие. Именно сюда клиенты звонят и пишут, если возникли трудности при подключении услуг, появились вопросы по тарифу или любые другие. За 10 лет колл-центр принял 72 млн звонков. Только вдумайтесь — грубо говоря, сюда позвонила половина населения России!

Колл-центр — закрытый объект, войти сюда могут только сотрудники. Поскольку здесь строго охраняются персональные данные клиентов. Но в честь Дня рождения двери распахнули и журналистам. Рассказываем, что же происходит по ту сторону телефонной линии.

В гости приехали журналисты из разных городов страны.

В стране четыре контактных центра Tele2. Челябинский обслуживает Урал, Поволжье и частично Сибирь. А также помогает другим регионам в моменты пиковых нагрузок. В колл-центре работает 500 сотрудников. Операторы круглосуточно на связи: по телефону, в соцсетях, месседжерах и онлайн-чате на сайте. Отвечают мгновенно. По данным исследований, у Tele2 самая высокая скорость ответа среди других игроков телеком-рынка. Операторы преимущественно девушки, средний возраст — 22 года.

Для сотрудников Tele2 контактный центр — второй дом. Они даже ходят по нему в домашних тапочках. А в столовой выращивают свежую зелень и рассаду.

Домашняя атмосфера во всем

Сотрудники проводят в офисе большую часть суток. Находятся здесь, даже когда рабочий день закончился. У них здесь свой фитнес-зал, небольшой кинотеатр, комната отдыха, где можно сразиться в Xbox.

Концепция компании — сервис по другим правилам. С клиентами общение нешаблонное. Никаких выученных сценариев, только живой разговор. Операторы никогда не откажут в помощи, даже если клиент обратился не по теме. Бывает, люди спрашивают рецепты блюд или сочинить вместе стихотворение и т.п. Бывает, звонят в экстренных ситуациях.

Для сотрудников Tele2 контактный центр — второй дом.

— Позвонил мужчина, который живет в Челябинске, но находился на вахте. Дома его ждала беременная супруга. Не смог дозвониться до нее — телефон выключен. Очень забеспокоился, вдруг что-то случилось. Наш оператор посмотрела детализацию звонков. Прозвонила номера и попала на соседей. Те тоже не смогли достучаться до девушки. Пришлось вскрывать дверь . Оказалось, у девушки началось кровотечение, а телефон отключился. Еще немного ее и малыша было бы не спасти. Супруги назвали свою дочь в честь оператора — Ольга, — говорит директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области Игоря Фетисова, 10-летний юбилей контактного центра Tele2 — показатель того, что компания идет по правильному пути.

В контактном центре работает 500 сотрудников.

— Контактные центры сегодня являются единственным каналом, где человек может получить ответы на все волнующие вопросы. Проникновение высоких технологий, искусственный интеллект, нейросети становятся неотъемлемой частью контакт-центров, но самое важное здесь — это люди. Человек, звоня в колл-центр получает заряд той энергии, настроения, которое есть у оператора. Контактный центр Tele2 важен не только для нашего региона. Он обслуживает большую часть РФ, поэтому иметь на нашей территории такие компетенции очень почетно.