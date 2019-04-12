Челябинцы увидят время в пути

15 апреля Южно-Уральской железной дороге исполняется 85 лет. Прогресс и движение вперед — суть ее развития. И особенно четко это просматривается на фотоснимках, сделанных в разные десятилетия замечательными челябинскими фотографами.

Около 70 фото, черно-белых и цветных, сделанных Анатолием Шулеповым, Анатолием Колющенко, Сергеем Крыловым, вошли в экспозицию «Время в пути».

К слову, есть в экспозиции и раритетное цветное фото прославленного мастера Сергея Прокудина-Горского, снятое в Златоусте в начале ХХ века. Сергей Михайлович во время долгих экспедиций запечатлел облик императорской России и ее железные дороги — всегдашний символ прогресса.

ВЛЮБЛЕННЫЕ В ПРОФЕССИЮ

Задумка выставки — сравнить фактически неуловимые моменты времени по принципу «было — стало». Например, машинист локомотива в 70-е годы и современный его коллега. Есть ретро-фото, отражение которых в нашем времени найти уже нельзя. Например, кочегар.

— Все иное: и техника, и профессии. Неизбывно одно: счастливые герои фото, влюбленные в свою работу и железную дорогу. У нас «династическое предприятие». Есть семьи, в которых когда-то на ЮУЖД начинали работать прадеды, теперь нужным во все времена профессиям учатся их правнуки, — говорит заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций ЮУЖД Екатерина Сергеева.

ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ

Те, кто побывал на открытии выставки, увидели не только фотоснимки, но и раритетные предметы. Например, образцы формы, которую носили начальники железнодорожных составов — в начале прошлого века и в наше время. Можно было увидеть отрезок стального рельса, отлитого в 1910 году, а так же огромный тяжеленный коммуникатор — прапарадед нынешней айпи-телефонии и мобильных аппаратов.

— Наши фонды начали формироваться более полувека назад, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Егор Казаков, начальник подразделения по сохранению исторического наследия ЮУЖД. — Ветераны железной дороги и были инициаторами музейного движения. Много лет прошло с тех пор, и наши коллекции пополнились раритетами, переданными железнодорожными предприятиями, из семейных архивов.

Кстати, сейчас в музее ЮУЖД более 18 тыс экспонатов — от огромных паровозов до писем железнодорожников с фронтов Великой Отечественной.

«Было – стало»: хроники развития ЮУЖД как хроники нашей жизни.

ГОРДОСТЬ ЧЕЛЯБИНСКА

Алую ленточку на церемонии открытия выставки «Время в пути» перерезал начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов:

— Фотографии юбилейной выставки, снятые в разные десятилетия, одинаковые и, в то же время, совершенно разные. Герои снимков — такие же как мы с вами и одновременно — иные. «Технологический процесс» под названием «жизнь» дарит нам возможность мечтать о будущем и не забывать прошлое.

На торжественную церемонию пригласили легенду Южно-Уральской Железной дороги, Александра Балкашина. Александру Ивановичу 87 лет, на ЮУЖД он проработал полвека. Начинал руководить еще стареньким вокзалом, и при нем возвели нынешнее здание-жемчужину, настоящий воздушный дворец.

— Наш вокзал — лучший, как и дело всей моей жизни — Южно-Уральская железная дорога. В начале пути я был простым сцепщиком. И благодарен судьбе за рабочий старт.

Кстати, на челябинском вокзале 35 лет назад снимали передачу «От всей души», которую вела звезда советского Центрального телевидения Валентина Леонтьева. Передача была посвящена полувековому юбилею ЮУЖД. А помогал Валентине Леонтьевой в кадре Александр Балкашин.

— С Валентиной Леонтьевой мы дружили, она была уникальным человеком. Фантастического обаяния женщина, могла найти ключик к душе каждого собеседника. Была известна во всем огромном Союзе, но оставалась очень простой, общительной, хохотушкой. Мы с ней очень долго дружили, — поделился с «Комсомолкой» Александр Иванович.

P.S. Выставка «Время в пути» открыта на втором этаже Челябинского железнодорожного вокзала.