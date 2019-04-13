В апреле в Интернет попало видео, возмутившее многих. Судебный пристав распыляет газовый баллончик в пенсионера. Вот как это было: приставы пришли в квартиру должника по кредиту на ул. Трактовая. Его, как обычно, не оказалось дома. Незваных гостей встретили родственники разыскиваемого парня...

«ДОВЕЛИ И УШЛИ!»

— Вы в суд его вызывайте. Что вы на нас-то напали? Он тут не живет! Сколько можно говорить?! Вы в прошлый раз меня чуть до смерти не довели. У меня давление взлетело до 300, мне плохо. А вы перешагнули и ушли! Жаль, что я Скорую тогда не вызвала, — возмущается бабушка должника.

Вначале судебные приставы вели себя спокойно. Им не привыкать к такой встрече.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/702992" frameborder="0"></iframe> Судебный пристав брызнул газовым баллончиком в лицо пенсионеру в Челябинске.

— Так он же здесь прописан, поэтому сюда и приходим, — объясняет девушка-пристав.

Все это снимает на телефон один из членов семьи.

Судебные приставы, посовещавшись, решили сделать опись имущества квартиры. Мужчина в форме делает шаг в сторону кухни, но пенсионер преграждает ему дорогу. Он хватает судебного пристава за руку, не давая пройти.

— Не имеете права! — кричат хозяева.

— Отойдите в сторону, — просит пристав, но пенсионер продолжает загораживать вход. — Я сейчас буду применять спецсредства!

И тут судебный пристав действительно достает перцовый баллончик и распыляет его прямо в лицо пенсионеру. Дважды. Мужчина закрывает глаза руками, и пристав прорывается в комнату под возмущенные крики хозяев квартиры.

Перцовый газ попал прямо в глаза. Кадр из видео на YouTube

«ЭТО БЫЛА САМООБОРОНА»

Официальная версия: это была самооборона. Пристав даже собирался вызвать полицию, но справился сам. С помощью перцового баллончика. Об этом он, как положено, доложил руководству. Пояснил: ему оказывали сопротивление, не пускали в квартиру.

Обоснована ли такая мера? Ведь пенсионер не нападал, не бил, а только задерживал сотрудника УФССП. К тому же в квартире, кроме него, находились родственники. После распыления газа приставы быстро ушли, а семья еще долго заходилась в кашле. Люди хотели обратиться в прокуратуру, но заявления пока не поступало.

Кстати, разыскиваемый должник не выплатил банку почти 200 тыс руб. Его продолжают искать. А пока в квартире, где он прописан, судебные приставы арестовали морозильную камеру.