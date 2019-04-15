Алексей Текслер поторопил чиновников с реконструкцией набережной в Челябинске

Ранним утром в воскресенье, 14 апреля, врио губернатора Алексей Текслер отправился на набережную реки Миасс. Осмотрел две локации — за краеведческим музеем и за филармонией. Напомним, по планам благоустройства набережная должна стать украшением центра города и местом отдыха челябинцев.

КАМЫШИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ...

Во время первой пресс-конференции Алексей Текслер заявлял:

— Мы в этом году начнем набережной заниматься. Поручение городу дано. Мы работаем с федеральным центром по выделению дополнительных средств на благоустройство. Это порядка 1, 2 млрд руб., которые я надеюсь, выделят. Что касается реки Миасс, я удивляюсь: камыши и все такое прочее — надо, конечно, и рекой заняться, надо ее чистить. Сейчас принимаю решение по увеличению уровня Шершневского водохранилища. Вы знаете, есть проект канала, и соответственно через Аргазинское водохранилище мы планируем увеличить водность реки Миасс и ее пропускную способность в черте города. Это комплексная история, связанная с очисткой русла, увеличением водности.

И.о. замгубернатора Сергей Сушков сообщил, что санитарная очистка русла реки начнется в этом году. С водоема уберут лишнюю растительность.

... и за филармонией. Фото: gubernator74.ru

ВОЗВОДИТЬ ПРИДЕТСЯ С НУЛЯ

— Набережная имеет все шансы стать одним из наиболее популярных общественных мест в Челябинске. Часть набережной, которая прилегает к историческому музею, нужно сделать более уютной и удобной для людей, — сказал врио губернатора.

Он подчеркнул, что при строительстве надо использовать современные решения. Например, малые архитектурные формы. Работать нужно оперативно, чтобы результат люди увидели уже в этом году.

Часть набережной — от филармонии до новой автомобильной развязки — фактически придется создавать с нуля. Как отметил и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль, деньги для этого предусмотрены.

— Жители ждут набережную, нужна полная согласованность и слаженность действий. Времени для реализации проекта не так много, — заявил Алексей Текслер.

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