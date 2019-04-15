Чиновников упрекнули в медлительности накануне визита Медведева в Челябинск

Очень медленно Челябинск раскачивается на весеннюю генеральную уборку. Об этом в понедельник, 15 апреля, на аппаратном совещании заявил начальник управления благоустройства администрации Челябинска Владимир Жучков. Хотя, кажется, субботники идут полным ходом. Сил не хватает?

Грязь вдоль бордюров, пыльные дорожные знаки и ограждения. Мешки с собранным мусором подолгу стоят на газонах. Жучков перечислил общие для всех районов проблемы. И попросил районные власти поторопиться. В пятницу, 19 апреля, в Челябинске пройдет экологический форум.

ВЫЧИСТИТЬ УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ ГОСТИ УВИДЯТ

На мероприятие ждут председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Ожидаются руководители федеральных министерств — минтранса, минэнерго, минпромторга.

Экофорум пройдет на трех площадках — в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35), ДК ЖД (ул. Цвиллинга, 54), ДК ЧМК (ул. Я. Гашека, 1).

Мэр Челябинска Владимир Елистратов попросил в оставшиеся дни навести порядок на улицах, где появятся гости.

ЗАБЛОКИРОВАЛИ ПОДЪЕЗДЫ К МУСОРКАМ

Кстати, главы Металлургического и Тракторозаводского районов пожаловались на аппаратке на заваленные мусором контейнерные площадки.

— Непонятно, почему Регоператор — Центр коммунального сервиса — не вычищает вовремя контейнеры, — сказал глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» удалось связаться с представителем Регоператора, который заявил: вечером 14 апреля все контейнеры были вычищены.

— Нам известно о семи адресах. Подъезды к двум контейнерным площадкам из этого списка были заблокированы автомобилями: мусоровоз не смог проехать. Пришлось несколько раз возвращаться. Контейнеры еще на пяти площадках завалили бытовым хламом. Его было очень много. Сейчас мы все убрали.

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12 апреля