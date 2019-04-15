Когда отключат отопление в Челябинске в 2019 году
После оглушающей апрельской жары с дневными +20 в Челябинск в середине месяца вернулись холода. Например, в понедельник, 15 апреля, в утренние часы столбик термометра еле поднялся до отметки в +1 градус. Если неделю назад мэрию заваливали жалобами на жару в квартирах, то теперь и форточку открывать не хочется из-за ледяного ветра. Мы узнали, когда отключат отопление в Челябинске в 2019 году.
Чтобы власти города приняли такое решение, среднесуточные температуры в течение пяти суток не должны подниматься выше +8 градусов.
Наблюдать за среднесуточными температурами власти начинают с 22 апреля.
Вся нынешняя неделя пройдет под знаком холодов: не выше +3 днем и до -8 в ночные часы. Прогреваться воздух, согласно прогнозу Gismeteo, начнет в воскресенье, 21 апреля: днем потеплеет до +6 градусов.
Скорее всего, отопление в Челябинске в 2019 году отключат в начале мая.
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12 апреля
ИСТОЧНИК KP.RU