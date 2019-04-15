«Обвинили в показухе, не разобравшись»: в Магнитогорске объяснили скандал с детьми, притворившимися инвалидами

Скандал с ненастоящими инвалидами-колясочникам разразился в Магнитогорска после публикации поста в соцсетях. В нем горожанин рассказал, как стал свидетелем необычной ситуации.

«Пришел с детьми в скейт-парк. Увидел много детей-инвалидов в колясках. Они покатались, их сфотографировали… и тут они все встают на ноги и откатывают коляски к «Газели». Дети оказались здоровые. Организаторы объяснили, что им надо было сделать снимки с инвалидами для фотоотчета за выделенные деньги на строительство площадки», пишет автор сообщения.

После этого фото городских чиновников обвинили в показухе. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.com

События происходили на территории Центрального стадиона на новой воркаут-площадке. Недавно ее с гордостью показывали врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.

— Показуха! Опять чиновники дурачат людей, — возмутились пользователи социальных сетей.

«Комсомолка» выяснила, что чиновники тут ни при чем. Организовал это мероприятие магнитогорец Сергей Сухоруков — руководитель проекта «Спортзал под открытым небом» . Два года назад он выиграл грант на 7 млн рублей на строительство этой воркаут-площадки и скейт-парка, что находится в южной части города.

Сергей Сухоруков выиграл грант на строительство воркаут-площадки и скейт-парка.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Мы еще на стадии разработки проекта решили сделать несколько спортивных снарядов доступными для инвалидов. Они могут прямо из колясках подтягиваться на брусьях. Ширина опор рассчитана на ширину коляски. Могут заниматься на турнике, который оснащен специальными поручнями, — рассказал Сергей.

Однако, когда площадка открылась, никто из колясочников не проявил к ней интереса. Сергей Сухоруков обращался к председателю городского общества инвалидов, ходил к ним на собрания, объяснял, приглашал, но все безрезультатно.

К площадке с тренажерами примыкает скейт-парк.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Я думаю, они просто стесняются тренироваться на виду. Они даже не согласились сняться для фотоотчета в фонд грантов, хотя я должен прислать снимки. Предоставили только свои коляски. Мне пришлось позвать здоровых ребят. Заодно мы и протестировали спецснаряды. Очень жаль, что некоторые магнитогорцы, не разобравшись, обвинили нас в обмане и показухе, — объяснил Сергей Сухоруков.

В ближайшее время его команда собирается снять видеоинструкцию о том, как пользоваться тренажерами людям с ограниченными возможностями. Может быть, после этого инвалиды-колясочники придут на воркаут-площадку.