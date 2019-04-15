«Это настоящий подвиг»: спасение двух малышей из горящего дома в Челябинской области попало на видео

В Чебаркуле сегодня днем, 15 апреля, вспыхнул частный дом по улице Пугачева. Дым и пламя заметили соседки. Одна из них кинулась за подмогой в кафе неподалеку.

— Услышав, что горит дом, я тут же позвонил пожарным. Затем выскочил на улицу и побежал на место. Из дома валил черным дым, рядом стояли люди. Тут одна женщина сказала, что внутри — дети, и, наверное, они спят. Я бросился к окнам и стал стучать, чтобы разбудить их. Реакции не было, я начал разбивать стекла кулаком, после чего услышал детский плач, — вспоминает 17-летний Тимофей Мальцев, студент Чебаркульского профессионального техникума. Он подрабатывает официантом в этом кафе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/703356" frameborder="0"></iframe> Спасение детей из горящего дома в Челябинской области.Видео: группа во ВКонтакте «Типичный Чебаркуль»

Тимофей голыми руками бил стекла и тут услышал за спиной мужской голос.

— Раму хватай! Сейчас ее уберем и решетку вырвем.

Какой-то незнакомый мужик помог ему сломать деревянную раму. Затем оба схватились за решетку, но она никак не давалась.

— У нас ничего не получилось, мы решили попасть в дом через окно веранды, там не было решетки. Разбили стекло, но было поздно, потому что внутри уже горел потолок. Тут вдруг подбежал еще мужчина, с ломом, и начал вырывать им решетку.

Донеслись звуки пожарной сирены. Буквально через минуту у дома остановилась пожарная машина. Выскочили пожарные, быстро развернули рукава, принялись тушить пламя. Пристрой и придомовые постройки уже во всю полыхали. Несколько спасателей забежали внутрь. Мгновение — и спасатели на руках вынесли пятилетнюю девочку.

Тем временем мужики выломали окно и достали еще одну кроху.

— Девочку, вроде бы зовут Вероника. Ей полтора годика. Не знаю, где был ее отец. Мама была на работе, как только ей позвонили и сообщили о пожаре, она тут же приехала. Плакала, благодарила нас, — говорит Тимофей.

Те самые решетки, которые не давали детям выбраться из огненной западни. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

Медики осмотрели малышей, они чудом не пострадали, только сильно испугались. Как позже объяснила пожарным мама девочек, они с мужем заперли детей, а сами ушли на работу.

— По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания ветхой электропроводки. В результате огнем уничтожены надворные постройки, пострадала кровля дома и пристрой, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Огонь уничтожил надворные постройки, пострадала кровля дома и пристрой. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасение детей очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети с подписью «Это настоящий подвиг». Меньше чем за сутки его посмотрели больше 5 тысяч человек. Под видео десятки комментариев и в каждом благодарность пожарным и трем неравнодушным прохожим.

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