Ольга Фаткулина: «В «КОНАРе» меня настраивают: «Борись!»

Компания «КОНАР» поддерживает чемпионку мира из Челябинска на протяжении 10 лет. За это время в ее спортивной судьбе происходили взлеты и падения, победы и поражения, самый драматичный момент — попытка лишить ее серебряной олимпийской медали, которую она завоевала в Сочи. Фаткулина выстояла, и сейчас она готовится к покорению следующих высот.

Десять лет назад прославленная конькобежка, «русская молния» Лидия Скобликова сказала представителям «КОНАРа»: «Если хотите помогать спортсменам, поддержите Олю!». Так началась эта дружба, и вскоре Фаткулина завоевала свою первую большую награду — золотую медаль чемпионата мира среди юниоров.

Ольга Фаткулина — многократная чемпионка России в различных дисциплинах, в том числе — четырехкратная чемпионка страны в спринтерском многоборье. В 2013 году она стала чемпионкой мира на дистанции 1000 метров, а в 2014 году она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Сочи. Ольга говорит, что все эти победы стали возможны во многом благодаря поддержке «КОНАРа» — постоянной, стабильной, придающей уверенность в завтрашнем дне. Эта поддержка не только материальная, но и дружеская. А как говорится, друзья познаются в беде. Допинговый скандал стал серьезным испытанием воли молодой девушки

— Когда мне сказали, что у меня могут забрать олимпийскую медаль, было невероятно сложно и обидно! Хотелось повесить коньки на гвоздь и ждать, пока меня оправдают. В тот момент мои друзья из «КОНАРа» стали единственной поддержкой и стимулом не сдаваться. Александр Бондаренко, директор компании «КОНАР» по общим вопросам, сказал мне: «Почему ты из-за ложных обвинений должна уходить из спорта? Это не вариант!». И хоть сначала у меня не было ни сил, ни желания двигаться дальше, я пересмотрела свои приоритеты и решила подготовиться к чемпионату мира по многоборью. Сама, по своему плану. Я готовилась полтора месяца и заняла третье место. Это для меня очень много значило, я снова поверила в себя и еще год самостоятельно готовилась, обновила рекорд России, — рассказывает Ольга. — Мы сотрудничаем с «КОНАРом» уже 10 лет, компания поддерживает меня, и это круто, когда есть такой спонсор, очень известное предприятие. У нас за это время сложились теплые и дружеские отношения.

За 10 лет этой дружбы изменился и «КОНАР». Раньше это было небольшое предприятие, а сегодня — целый машиностроительный холдинг, промышленная группа, основные производственные мощности которой расположены уже не в Тракторозаводском районе Челябинска, а в индустриальном парке «Станкомаш».

Ольга Фаткулина с большим интересом посетила механообрабатывающий и сборочный цех АО «КОНАР», предприятие по производству сложных и крупногабаритных металлоконструкций «СП КОНАР — Чимолаи», а также завод «Русские электрические двигатели». Финальная часть экскурсии — музей трудовой и боевой славы «Станкомаша».

Ольга написала отзыв в книге почетных гостей и рассказала о спортивных планах:

— Готовлюсь к следующей Олимпиаде. Чем ближе к ней, тем меньше я могу позволить себе пассивный отдых. В «КОНАРе» меня настраивают: «Борись, ведь есть люди, в которые тебя верят!». И я верю в себя, у меня есть потенциал и желание вновь добиться успеха.