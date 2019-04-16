Областные власти решили связать Челябинск и Копейск электричкой

Горняцкий городок 16 апреля посетил Алексей Текслер. Первое впечатление от Копейска — работы очень много. Проблем хватает везде. Например, в здравоохранении, где большой недобор врачей и медсестер. В образовании — городу с населением 150 тыс. человек остро не хватает 3 тыс. мест в школах. Поэтому даже первоклашки учатся в три смены, что очень неудобно для родителей и самих детей.

Копейск, который называют городом-спутником Челябинска, не участвует ни в одной федеральной программе. Например, в программе рекультивации заброшенных шахт, которые финансирует министерство энергетики РФ — бывшее место работы врио челябинского губернатора.

По словам Алексея Текслера, министерство несколько раз обращалось к областным властям с предложением войти в эту программу. Но почему-то все время в ответ получали отписки. А заброшенных шахт в Копейске хватает. Например, шахта «Красная горнячка». Сегодня ее окрестности превращены в помойку, а грунтовые воды наступают на подвалы домов по соседству.

В поездке по Копейску Алексея Текслера сопровождал врио главы города Андрей Фалейчик. На эту должность его назначили совсем недавно. Текслер поручил ему ликвидировать стихийную свалку.

Отдельных ремарок удостоилась дорога, связывающая Челябинск и Копейск.

— Это же стиральная доска какая-то! — заметил Текслер.

Областные власти и администрация Челябинска выделят деньги на реанимацию дороги со стороны регионального центра. А Копейск вложит средства, чтобы восстановить свою часть.

Во время обсуждения ремонта дороги прозвучала тема электричек. Они могут связать Челябинск и Копейск. Прибывать электропоезда будут на станцию «Челябинск главный». В ближайшее время эту тему Текслер обсудит с ЮУЖД.