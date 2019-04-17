Из-за тотального озаборивания Челябинска в городе не могут убрать пыль

За последние пять лет в Челябинске поставили километры неказистых серых заборов вдоль тротуаров. Ограждения образуют целые лабиринты, которые по идее должны уберечь пешеходов от необдуманного решения перебежать дорогу в неположенном месте. Однако, 90% заборов ставят просто так, для отчета. Якобы это повышает безопасность дорог.

Но заборы — это не только беда эстетическая. Они невольно стали источником атаки на легкие горожан.

— Из-за ограждения на тротуарах по ним не может проехать трактор с щеткой и водой. Под оградой скапливается много вредной дряни: реагентов, металлов от выбросов и опасной асфальтовой пыли, которая появляется из-за шипованной резины. Эти ограждения нужно убрать и начать много и часто мыть улицы. Так мы и наши дети будем меньше болеть и дольше жить, — написал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов в своей группе.

Фото: «Челябинский урбанист»

Противники урбаниста парируют, дескать как это без заборов — они же стоят для безопасности пешеходов. Но ограждения не делают дороги безопаснее. Дороги наоборот нужно сужать, чтобы водителям не хотелось гонять. Это мировой опыт.

— Чтобы люди не перебегали дорогу, нужно сделать удобные пешеходные переходы. Да, это может увеличить время автомобилиста в пути, но это тот компромисс, который спасет чью-то жизнь и успокоит бешеный поток.

Что касается уборки пыли под забором, то этот вопрос корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» задал в Управление дорожного хозяйства. Там ответили, что будут чистить под заборами «в ручном режиме» — метлами.

Фото: «Челябинский урбанист»

P.S. Мы сделали фото окаменевшей грязи под заборами в разных местах. Через неделю проверим, как дорожники их почистят.

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