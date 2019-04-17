2019-04-17T06:25:25+03:00
Общество

Из-за тотального озаборивания Челябинска в городе не могут убрать пыль

Кто должен очистить слой грязи, который скопился под ограждениями после зимы
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Под заборами скопился слой грязи, который можно вымести лишь вручную. Но насколько это качественно? Фото: «Челябинский урбанист»Под заборами скопился слой грязи, который можно вымести лишь вручную. Но насколько это качественно? Фото: «Челябинский урбанист»
Изменить размер текста:

За последние пять лет в Челябинске поставили километры неказистых серых заборов вдоль тротуаров. Ограждения образуют целые лабиринты, которые по идее должны уберечь пешеходов от необдуманного решения перебежать дорогу в неположенном месте. Однако, 90% заборов ставят просто так, для отчета. Якобы это повышает безопасность дорог.

Но заборы — это не только беда эстетическая. Они невольно стали источником атаки на легкие горожан.

— Из-за ограждения на тротуарах по ним не может проехать трактор с щеткой и водой. Под оградой скапливается много вредной дряни: реагентов, металлов от выбросов и опасной асфальтовой пыли, которая появляется из-за шипованной резины. Эти ограждения нужно убрать и начать много и часто мыть улицы. Так мы и наши дети будем меньше болеть и дольше жить, — написал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов в своей группе.

Фото: «Челябинский урбанист»

Фото: «Челябинский урбанист»

Противники урбаниста парируют, дескать как это без заборов — они же стоят для безопасности пешеходов. Но ограждения не делают дороги безопаснее. Дороги наоборот нужно сужать, чтобы водителям не хотелось гонять. Это мировой опыт.

— Чтобы люди не перебегали дорогу, нужно сделать удобные пешеходные переходы. Да, это может увеличить время автомобилиста в пути, но это тот компромисс, который спасет чью-то жизнь и успокоит бешеный поток.

Что касается уборки пыли под забором, то этот вопрос корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» задал в Управление дорожного хозяйства. Там ответили, что будут чистить под заборами «в ручном режиме» — метлами.

Фото: «Челябинский урбанист»

Фото: «Челябинский урбанист»

P.S. Мы сделали фото окаменевшей грязи под заборами в разных местах. Через неделю проверим, как дорожники их почистят.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам
Тухлые яйца в дымоходе - это по большей степени байки, есть и более прозаичные способы свести все усилия по ремонту к нулю
Юрий Поляков, Любовь Моисеева, Александр Гамов: Честное комсомольское!
Так называется 300-страничное собрание интервью автора «ЧП районного масштаба», «Козленка в молоке» и многих других произведений. Все эти беседы почти четверть века публиковались в «Комсомольской правде»
Эксперт рассказал, почему отношение к Сталину в России может улучшаться и дальше
Основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский высказал «КП» свои предположения относительно того, почему в России растет число тех, кто положительно относится к вождю народов
Новости 24
Из-за снегопада такси Челябинска взвинтили цены в четыре раза
До конца апреля весь Челябинск обработают от клещей
ФАС проверит предложение «брать в рот» от кафе из Челябинска
Когда в Челябинской области перестанет идти снег и придет настоящая весна
В супермаркет в Челябинской области подкинули иконы
Уличный фонарь едва не упал на голову жительнице Магнитогорска
В Магнитогорске водитель маршрутки нашел трехлетнюю пассажирку, чтобы вернуть ее игрушки
Алексей Текслер завел на чиновников 43 папки
Буфет курганского вуза придумал сдавать студентам столики за 100 рублей
Жительница Челябинска нашла дорогую собаку, сбежавшую от сотрудников службы перевозки
Южноуральского школьника, потерявшего дорогостоящий телефон, могли подтолкнуть к суициду
Несколько автомобилей заправили водой на АЗС в Магнитогорске
Жителей Челябинска перепугал сильный дым на ул. Братьев Кашириных
В Челябинске ищут подростков, устроивших скачки по чужим автомобилям
Сегодня в свежем выпуске «Комсомолки» купон со скидкой на модную одежду