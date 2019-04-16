Коммунальщики разводят жильцов на деньги за отказ выйти на субботник

Выйти на субботник сегодня готов далеко не каждый из нас — кто занят, кому лень. Многие идут на принцип, считая, что это работа коммунальщиков. А в Магнитогорске коммунальщики решили мотивировать жильцов на уборку так: кто не идет — сдает в правление 300 рублей с квартиры.

Объявление от жилищно-строительного кооператива №26 появилось на днях на подъезде дома №7 по улице Галиуллина. Местная жительница сфотографировала его и выложила в соцсети с вопросом — законно ли это? По ее словам, тем, кто не платит, эти 300 рублей включат потом в коммунальную квитанцию.

Вот такое объявление появилось на пятиэтажке по улице Галиуллина. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРАКТИКА

— Вообще-то нам каждый месяц шлют квитанции, и там есть графа «содержание и уборка жилья и придомовой территории». Дворникам зарплату платят, вот пусть и делают свою работу, — высказалась под постом Екатерина.

— Ну, хорошо придумано! А если человек не может выйти на субботник? Остается заплатить. Вопрос — за что? Дворники есть, мусор вывозится, техничка тоже есть, за все это удовольствие платим, — добавил Евгений.

В обсуждении этого объявления мнения магнитогорцев разделились. Одни считают, что требование ЖСК незаконно. Ведь субботник — дело добровольное. Другие не видят ничего плохого в таком решении и считают его справедливым. Оказалось, ЖСК №26 не единственный, кто собирает деньги за субботник. Горожане говорят, что здесь еще приемлемый «ценник». В других жилкооперативах «штрафуют» и на 500, и на 1000, и на 1500 рублей.

«МЫ ЗАКОН НЕ НАРУШАЕМ»

Мы дозвонились главе ЖСК, чтобы узнать, что это за схема со сбором денег.

— Решение по сбору денег за невыход на субботник принимали на общем собрании. Но это больше мотивация, чтобы люди присоединились. Никаких начислений не будет. В прошлом году включали деньги в квитанцию. Так и было написано в графе «Субботник». По решению собрания мы имеем право это делать. Но вычитали деньги только с тех, кто имеет возможность выйти поработать. С пожилых людей ничего не собирали, — объяснила руководитель ЖСК № 26 Татьяна Кузнецова.

По ее словам, такой способ работает — большинство жителей выходят на уборку. Кто не может — платит. Есть, конечно, те, кто отказывается. Но большинство сдают эти 300 рублей.

— А как узнаете, кто был на субботнике, а кто нет?

— У нас один дом, сто квартир, мы все друг друга знаем. Тем, кто выходит, дворник выдает инвентарь: мешки, грабли и прочее. Она всех знает и всех видит, плюс спрашивает номер квартиры. Собранные деньги мы тратим на вызов машины, которая вывозит мешки и ветки. Точнее, мы оплачиваем арену машины сразу, деньги берем с нашего счета в банке. А потом, что соберем, вкладываем обратно. Дворник у нас работает один, убирать такую территорию одной ей все равно сложно. Почему бы не помочь вместе прибраться на своем участке? Это для общего же блага.

КОММЕНТАРИЙ

Когда сбор денег законный, а когда — нет

— Жилищный кодекс предусматривает, что в рамках проведения общего собрания собственники могут принять решение о сборе денег на дополнительные расходы. При этом четко нужно понимать: если был дополнительный сбор, то должен быть и отчет, куда деньги потрачены. А вот припугивание жильцов, что за невыход на субботник с них возьмут 300 рублей — незаконно. На мой взгляд, субботник — вещь сугубо добровольная. Жильцы вправе вынести этот вопрос на общее собрание. Несогласные собственники всегда могут запросить протокол общего собрания в Госжилинспекции. Само ЖСК также должно было показать собственникам решение и протокол собрания. Решение всегда можно оценить в судебном порядке, если было нарушено проведение собрания, — заявил коммунальный омбудсмен Челябинской области Анатолий Вершинин.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на поборы коммунальщиков

Жители могут обратиться за проверкой в Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Можно подать обращение через форму на сайте или позвонить по номеру +7 (351) 776-38-42.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.