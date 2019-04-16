Какими голосами компании говорят с клиентами?

Аналитики «Манго Телеком» проверили, женские или мужские голоса клиенты оператора чаще выбирают для приветствий, автоинформаторов и голосовых меню на виртуальных АТС. Для этого подсчитали соотношение заказов на запись автоматических сообщений для телефонии профессиональными дикторами.

Считается, что женские голоса в системах IVR (англ. Interactive Voice Response — интерактивный автоответчик) популярнее, так как подсознательно люди доверяют им больше, характеризуя как дающие чувство теплоты, поддержки и комфорта.

Исследование «Манго Телеком» это подтвердило: женские голоса действительно востребованы сильнее. Их выбирают в 69% случаев. При этом за последние годы доля компаний, которые устанавливают для автоответчиков мужские голоса, выросла. Если в 2013 году голоса дикторов-мужчин предпочла лишь каждая пятая компания, сейчас таких почти треть.

Напомним, что женские голоса — и у большинства голосовых ассистентов, среди них российская Алиса, созданная корпорацией Microsoft Кортана и Алекса компании Amazon. У помощника из айфона Siri и у Google Assistant женские голоса установлены по умолчанию, но голос при желании можно изменить на мужской. В марте 2019 года компании Virtue, Copenhagen Pride и Equal Al представили первый гендерно-нейтральный синтетический голос под названием Q.

СПРАВКА КП

«Манго Телеком» — технологическая компания, специализирующаяся на облачных коммуникационных инструментах для бизнеса. Профессиональной телефонией Mango Officeпользуются предприятия торговли и сервиса, строительные и производственные компании, медицинские учреждения в 60 городах страны.