«Люди с ожогами в больнице, 700 домов без отопления»: почему испытания теплотрасс в Челябинске проводили в холода

Плановое испытание теплопрассы на прочность закончилось коммунальной аварией. Во вторник вечером, 16 апреля, на перекрестке Братьев Кашириных и улицы 40 лет Победы прорвало трубу отопления. Дыра в железе оказалась серьезной — дорогу, газоны и тротуары вокруг залило кипятком.

За считанные минуты зона бедствия превратилась в большую парилку. Видимость упала ниже расстояния вытянутой руки. Машины встали.

Тяжелее всего пришлось пешеходам. Несколько человек обварили кипятком ноги, двоих увезли в ожоговый центр. Одного парня, оказавшегося в эпицентре событий, прохожие сняли с дерева. Он попал в западню…

ЖДАТЬ ТЕПЛА НЕ МОГЛИ

Жители города жалуются на холод в своих квартирах. Начиная проверку теплосетей, отключили тепло в семистах домах на северо-западе города. Из-за прорыва больше 70 домов до сих пор остаются без отопления и горячей воды, а ведь нынешней ночью в городе выпал снег.

Почему было не дождаться плюсовых температур?

— На теплотрассах проводят два вида испытаний. В теплое время года идет опрессовка сетей. Под большим давлением по трубам гонят холодную воду и ждут: где прорвет. Такие гидравлические испытания проводятся каждое лето. А раз в пять лет, перед самым концом отопительного сезона, мы обязаны проводить тепловые испытания. Температура горячей воды повышается до максимальных значений. Слабые места рвуться — мы их ремонтируем, — пояснил в пресс-службе тепловой компании.

О том, что где-то может рвануть, компания предупреждала челябинцев на своем сайте и через СМИ:

— К сожалению, журналисты сделали акцент на том, что кипяток может литься из крана. О возможных прорывах на улице сказали вскользь. Поэтому многие горожане не ожидали такого развития событий. Часть пострадавших обожглись по своей вине: думали, что проскочат по горячей луже, — добавляют в пресс-службе.

Тем не менее, компания пообещала выплатить компенсацию пострадавшим, которые оказались в больнице. И лично их навестят в ожоговом центре.

АВАРИЯ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ СНОВА

Также в компании заявили, что испытания теплотрассы будут продолжены.

Уже в ближайший четверг, 18 апреля пройдет аналогичная проверка сетей ТЭЦ-4 (это Калининский и Центральный районы), а в следующий вторник, 23 апреля, испытают сети ТЭЦ-2 (Тракторозаводский, Калининский, Ленинский и Центральный районы).

Парило как в бане. Фото: "Регион-74", ВК.

Жителей города просят обращать внимание на парение и разлив горячей воды из люков, на провалы грунта и участки сухого асфальта в сырую погоду — все это признаки прорыва теплотрассы.

О таких инцидентах горожан просят сообщать в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефонам: 246-72-72, 246-72-73 или в колл-центр: 246-40-00. Если прорыв случился внутри жилого дома, об этом следует сообщить в управляющую компанию. Вчера, к примеру, после подачи кипятка в сети, в микрорайоне «Парковый» массово побежали полотенцесушители…

СЛУЧАЙ ПРОВЕРИТ ПРОКУРАТУРА

— В обстоятельствах происшествия разбирается наше надзорное ведомство. Прокурор области Виталий Лопатин взял дело под свой контроль. Если найдем какие-то нарушения, будут приняты меры, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

БДИ!

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРОРЫВА

• Не приближайтесь к месту парения.

• Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам.

• Обойдите опасный участок.

• Не подходите к транспорту в зоне парения или разлива воды.

• Не выходите из транспорта в опасной зоне.

• Если место дефекта огорожено — не заходите за ограждения.

• Если разлив застал в транспорте — не покидайте его.

• Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

• Сообщите диспетчеру о месте возможного повреждения тепловых сетей.

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