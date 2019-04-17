Ученый МГТУ им. Г.И. Носова стал автором каталога крупнейшего в мире собрания античных монет Северного Причерноморья

Ученый МГТУ им. Г.И. Носова, директор Научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии, главный нумизмат Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН, доктор исторических наук, профессор Михаил Абрамзон стал автором каталога крупнейшего в мире собрания монет античных городов Северного Причерноморья «Sylloge Nummorum Graecorum Russland. Staatliches historisches Museum Moskau», опубликованного Берлин-Бранденбургской Академией наук (ФРГ).

Sylloge Nummorum Graecorum — это серия каталогов коллекций древнегреческих монет в главных музеях мира, насчитывающая около 100 томов. В соавторстве с доктором Ульрике Петер из Берлин-Бранденбургской Академии наук Михаил Абрамзон опубликовал крупнейшую в мире коллекцию монет Северного Причерноморья, которая принадлежит Государственному историческому музею в Москве — одному из главных музеев страны.

«Над этой коллекцией мы работали 18 лет, и наконец-то вышел наш том в серии Sylloge Nummorum Graecorum, изданный по разрешению Международной Нумизматической Комиссии Берлин-Бранденбургской Академией наук. Это очень известная серия каталогов музейных собраний, которая существует с 1940-х годов и на которую ссылаются все исследователи при определении монет. Мы опубликовали самое крупное в мире собрание монет античных городов Северного Причерноморья, включающее около 5000 экземпляров, и теперь музейщики, археологические экспедиции, коллекционеры, аукционы смогут определять свои монеты по нашему каталогу и ссылаться на данное издание», — поясняет Михаил Абрамзон.

Монеты из этой коллекции поступали в Государственный исторический музей из раскопок четырех античных городов — Ольвии, Тиры, Херсонеса, Керкинитиды (современные пункты — дер. Парутино под г. Николаев, у Белгород-Днестровска, Севастополя и Евпатории). В коллекции представлено большинство типов монет. Над изготовлением их гипсовых слепков, систематизацией коллекции и составлением каталога трудился непосредственно Михаил Абрамзон:

«На самом деле, это был достаточно тяжелый труд. Помимо того, что оттиск каждой монеты необходимо было вручную заливать гипсом, обрабатывать слепок, нужно было все еще определить, систематизировать, разложить, датировать. Безусловно, это не только мой труд. Это и труд людей, которые уже частично систематизировали коллекцию до меня. Мы с коллегами свели все воедино и создали каталог, на который теперь будут ссылаться другие исследователи при определении монет Северного Причерноморья. Мне очень приятно, что в сведениях об авторах книги вместе с Берлин-Бранденбургской Академией наук фигурирует наш Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».

Работая с коллекцией, Михаил Григорьевич неоднократно выезжал за границу, чтобы получить доступ к другим коллекциям, представленным в серии Sylloge Nummorum Graecorum. Этот труд имеет большое научное значение, а его автор — Михаил Абрамзон — за всю историю является вторым специалистом в нашей стране, выпустившим в данной серии каталог крупнейшего российского музейного собрания.