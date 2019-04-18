2019-04-18T13:43:30+03:00
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Эксперт «Золотой Маски» Екатерина Кострикова расскажет о современном театре и роли Инстаграм в его понимании

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Екатерина Кострикова.Екатерина Кострикова.
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Зритель — это автор спектакля или сторонний наблюдатель, может ли театр существовать без актеров, без сцены-коробки и зрительного зала? Что такое театр художника? На эти и другие вопросы ответит театральный критик, эксперт «Золотой Маски» сезона 2018/2019 Екатерина Кострикова (Москва), которая проведет лекцию «Как “читать” современный театр».

Она расскажет об уникальном культурном проекте — журнале «Замыслы» и о масштабном исследовании, которое она провела с коллегами, изучая театральную Москву через призму Инстаграма.

«Мы исследовали, как отображены в Инстаграме театры, расположенные на Тверской и прилегающих к ней улицах в радиусе 500 метров, — рассказала Екатерина Кострикова. — В поле зрения попал 21 театр. Одиннадцать из них мы рассмотрели подробно и разработали способы систематизации хаотичного интернет-контента, чтобы доказать: виртуальная театральная карта Москвы существует».

Авторы проекта изучили, как зритель фиксирует посещение театра, что фотографирует в первую очередь, как рассказывает о культурном вечере друзьям и является ли поход в театр для большинства чем-то особенным или ничем не отличается от похода в кафе.

Результаты проекта представлены в третьем номере «Замыслов», который поднимает вопрос о возможности синтеза современного искусства и театра. Журнал упакован в суперобложку, которая была разработана арт-группой Recycle Group. Иллюстрации к изданию созданы с использованием технологии дополненной реальности. Гости встречи смогут полистать журнал, ощутив его отличие от всего, что мы привыкли видеть в газетных киосках.

«Это не просто журнал, — объясняет Екатерина Кострикова. — “Замыслы” — это артефакт своего времени, который помогает художественно осмыслить театральную действительность. Это независимый художественный проект, журнал-книга. Мы не стремимся фиксировать ежедневные события, но хотим проникнуть в суть явлений, показать красоту и важность момента рождения замысла».

Об этом и не только узнаем 20 апреля. Начало в 19:00.

Вход бесплатный. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

Что: лекция театрального критика Екатерины Костриковой (Москва)

Когда: 20 апреля (суббота), 19:00

Где: Молодежный театр, ул. Кирова, 116

ИСТОЧНИК KP.RU

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