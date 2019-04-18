2019-04-18T13:47:42+03:00
Общество

В Челябинске продавцы мешали сносу незаконных ларьков

Ржавые городища сейчас демонтируют разом
Инна КУМЕЙКО
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На перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина снесли восемь ларьков.На перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина снесли восемь ларьков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Перекресток пр. Победы и ул. Чичерина «пережил потрясение». Сложившаяся за десятилетия (!)спокойная жизнь ларечников закончилась. За сутки здесь демонтируют восемь разномастных павильонов.

Работали они «по-серому»: не платили налогов, выдавали зарплату продавцам в конвертах, воровали электричество, подцепляясь воздушкой к городским коммуникациям. Благоустройство? О чем вы! Позади будок — горы мусора, пустых бутылок, наметенной ветром сухой листвы. И так сойдет, ведь покупатели есть.

Работы у муниципальной службы демонтажа много. Так, 11 апреля демонтирован настоящий «торговый шанхай» на перекрестке пр. Победа и ул. Молодогвардейцев. В идеале служба демонтажа должна быть в каждом районе. Тогда и порядок можно навести оперативнее.

«МЫ ЗДЕСЬ 20 ЛЕТ ТОРГУЕМ!»

В четверг, 18 апреля, на перекресток пр. Победы и ул. Чичерина прибыли сотрудники муниципальной службы демонтажа. На руках специалистов — уведомления о сносе незаконных торговых павильонов. О готовящемся демонтаже торговцев предупреждали заранее. И у них было время убрать павильоны. Но предупреждение городских властей все проигнорировали.

Грязь, антисанитария, воровство электричества — несанкционированная уличная торговля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Грязь, антисанитария, воровство электричества — несанкционированная уличная торговля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В овощной будке на депутата Челябинской городской думы Александра Галкина буквально накинулись торговки:

— Не пойдем никуда! С нами павильон увозите! Мы здесь 20 лет торгуем!

Пришлось вызывать полицию. Прибывшие полицейские проверили документы: все в порядке. После к работе приступили демонтажники. В павильоне выдачи микрокредитов множество оргтехники. К будке тянется паутина проводов. И здесь тоже электричество воровали.

— Некоторые провода тянутся далеко за перекресток, — показывает Галкин на черные лианы коммуникаций, опутавшие небо над городом. Нелегальный павильон никогда не получит официального разрешения на подключение к электросетям.

Как только две стрелы автокранов приподняли будку микрокредитов в воздух, на асфальте обнажилась «подложка»: рваный картон, обломки досок. Такое вот «основание для бизнеса».

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

— В прошлом году в Челябинске демонтировали более 700 нелегальных торговых павильонов. В этом году, говорит Александр Галкин, снесенных ларьков будет больше:

— Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер и глава города Владимир Елистратов держат на личном контроле тему демонтажа незаконных некапитальных объектов. Еженедельно администрация города отчитывается в резиденции главы региона о текущих цифрах. И подход к теме сейчас комплексный: если раньше, например, из десяти рядом стоящих павильонов убирали один, то сейчас — все. Нелегальная торговля имеет особенность множиться в одной локации. Раз один киоск стоит, значит, и другие трогать не будут, считают торговцы. Не так. Будут.

Да, у людей должна быть альтернативна. Не уличная торговля в пыли, а нормальные магазины в шаговой доступности. И на перекрестке пр. Победы и ул. Чичерина только в одном доме — сетевой продуктовый магазин, аптека, зоомагазин, магазин мужского костюма.

Кстати, во время сноса ларьков к демонтажникам подошел пенсионер:

— Раньше было удобно пользоваться остановкой. Перекресток был чистым, аккуратным. Так надоел бардак и грязь. Спасибо за работу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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