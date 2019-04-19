На должность главного тренера «Трактора» назначили голкипера из Латвии

Воспитанник рижского хоккея успел засветиться в клубах НХЛ «Питтсбург Пингвинс», «Бостон Брюинс» и «Баффало Сэйбрс». В российской Суперлиге защищал ворота «Ак Барса» и ЦСКА. Играл в составе сборной Латвии.

Последние пять лет Скудра работал наставником нижегородского «Торпедо». Пять лет подряд выводил команду в плей-офф КХЛ. Правда, дальше ¼ финала нижегородцы не поднимались.

На тренерское поприще Петерис перебрался в 2011 году, отработав до этого помощником наставников в «Северстали» и «Сибири».

- Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для «Трактора» кандидатура в условиях построения совершенно новой команды. Это специалист топ-уровня, имеющий серьезный опыт работы. Он разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью. Скудра является сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный, - сообщил директор ХК «Трактор» Борис Видгоф на официальном сайте клуба.

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