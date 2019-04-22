«Алые паруса» помогут расправить крылья

Спешим сообщить вам, как идет подготовка к благотворительному концерту в поддержку животных приюта «Спаси меня».

Звери с нетерпением ждут новые вольеры, которые будут построены на средства, вырученные от нашего благотворительного вечера. Дизайнеры рисую афиши, операторы снимают сюжеты, администраторы наших сообществ в соцсетях пишут и выкладывают тексты, посвященные предстоящему потрясающему концерту.

Ну а артисты, в свою очередь, оттачивают свои лучшие номера. 21 мая на сцене ДК Железнодорожников выступят хореографические коллективы — лауреаты и дипломанты фестиваля «Уральский перепляс представляет».

Фестиваль подарил нам Фонд развития народного танца имени Н. Карташовой и Т. Реус. Это событие в культурной жизни Южного Урала давно стало визитной карточкой Челябинска. Участие в фестивале для коллективов народного танца — знак особого признания.

Один из таких коллективов — ансамбль «Алые паруса» из Миасса. Только задумайтесь: возраст ансамбля — 32 года! Несколько поколений танцоров выступали не только в России, они объездили весь мир — от Китая до Европы. И везде после выступлений зрители не отпускали их со сцены!

Лауреат и дипломант Фестиваля «Уральский перепляс представляет» ансамбль «Алые паруса» выступит на благотворительном концерте «Карен Даллакян собирает друзей» с номерами, которые любимы зрителями и всегда собирают шквал аплодисментов.

Зрителям покажут три номера: хореографические композиции — «Березы», «Семейские гулянья» и «Огневушка». Дети танцуют их на одном дыхании, красиво и задорно. Кроме того, это довольно сложные в хореографическом исполнении танцы.

Один из них — «Семейские гуляния» заслуживает особого внимания. Как рассказала нам один из руководителей ансамбля Ирина Самсонова, это танец староверов, живущих на берегах озера Байкал. Будучи на фестивале в Болгарии хореографы очаровались его исполнением и разучили с детьми эту постановку. Красивые костюмы, веселая музыка и сложный рисунок танца сделали его хитом всех выступлений ансамбля. Кстати, в костюмах мальчиков кроме обычных народных рубах и свободных брюк, присутствуют… шляпы. И это придает какое-то особое очарование юным танцорам. Ждем встречи с «Алыми парусами» на концерте!

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