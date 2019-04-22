В мэрии Челябинска рассказали, переедет ли Доваторский рынок в «Калибр»

В конце прошлой недели горожане заметили, что киоски, убранные с перекрестка Доватора и Воровского, переезжают на парковку «Калибра» — торговый комплекс расположен буквально в квартале от прежнего рынка. Челябинцев беспокоили два вопроса: не вырубят ли на парковке деревья, не обрастет ли пятачок грязью?

За ответами мы обратились в сам «Калибр», а также в администрацию города.

Обещанного звонка от владельца «Калибра» мы честно ждали три дня. Разговаривать с нами его подчиненные отказались. Оттого и комментарии мэрии мы публикуем в сослагательном наклонении. О реальных планах, по-прежнему, ничего не известно.

ТОРГОВАТЬ — МОЖНО

Слово «рынок» к Доваторскому пятачку, заявили чиновники, горожане применяют неправильно. Рынок не может состоять из киосков, обязательно должен быть стационарный объект.

— Предприниматель имеет право пустить туда торговые киоски, если будут соблюдены два условия. Во-первых, земля у «Калибра» должна быть в его собственности, или в аренде. И второе: торговля не должна противоречить целевому использованию земли, — говорят в городском управлении по торговле.

Киоски подперли оставшиеся на площадке деревья. Фото: Елена Майорова.

Чиновники добавляют, что все владельцы киосков, перебравшиеся к «Калибру», обязаны соблюдать санитарные правила и общественный порядок. Если торговля будет мешать привычной жизни людей, горожане можно жаловаться в полицию и в Роспотребнадзор.

Вечером в воскресенье на парковке «Калибра» стояли около десяти торговых киосков. Во многие завозили товар. Остальные торговцы с доваторского пятачка, вероятно, решили зарабатывать на других площадках города. В мэрии предпринимателям дали список площадок, готовых предоставить им место. Это Каслинский, Центральный, Каширинский, Котинский и другие рынки Челябинска.

А РУБИТЬ ДЕРЕВЬЯ — НЕЛЬЗЯ

На прошлой неделе горожане видели на парковке странного человека. Он стоял на стремянке и долбил по стволу старого тополя.

— Не сухие ветки рубил, а бил по живому, — настаивают горожане.

Горожане боятся. что от деревьев скоро останутся одни пеньки. Фото: Елена Майорова.

К вечеру воскресенья ощутимых потерь зеленые насаждения на парковке «Калибра» не понесли. Пока все деревья на своем месте.

— Без ведома мэрии можно обрубить старые ветки, а сносить деревья — нельзя. Для вырубки нужно получить разрешение и компенсировать загубленные деревья, — говорят в городском управлении экологии и природопользования.

Посмотрим, что будет дальше.

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