Погода на майские праздники 2019 в Челябинске: удастся ли южноуральцам выбраться на шашлыки

Пора строить планы на длинные выходные. А они будут зависеть от погоды на майские праздники 2019 в Челябинске. Либо мы выбираемся на природу, либо занимаем место на любимом диване.

— Сказать однозначно, какой будет погода на все майские праздники 2019 в Челябинске, сейчас нельзя, — замечают в Челябинском гидрометцентре. — Краткосрочный прогноз мы даем на три дня. А долгосрочный, который приходит к нам из Москвы, предсказывает погоду всего на неделю.

ПЕРВОМАЙ

Зато в интернете полно погодных информеров. Они собирают данные о погоде на майские праздники в Челябинске за много лет и выводят средние показатели. Иногда результаты получаются разными. Но на май 2019 года различные сайты дают одинаково позитивный прогноз: в городе будет тепло, под +20 градусов.

За пару дней до Первомая в городе могут пройти дожди. Потом погода резко исправится. А отдыхать нам, напомним, придется со среды по воскресенье — целых пять дней, то есть с 1 по 5 мая.

1 и 2 мая в Челябинске: около +18…+20 градусов днем и до +4…+7 градусов ночью. Сохраняется небольшая вероятность осадков. Но, скорее всего, будет облачно и сухо.

С 3 по 5 мая на пару градусов похолодает, но в целом тоже прогноз хороший: до +16…+18 днем и до +8 ночью. Могут пролиться небольшие дождики.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Вторая часть майских праздников, выпадающих на четверг — воскресенье, с 9 по 12 мая, по одним данным, будет более теплой: до +20…+22 днем и до +12…+15 градусов ночью. По другим данным, похолодает до +12…+16 градусов днем и до +6 ночью. Один из сайтов обещает дожди прямо на День Победы.

Дневные температуры к концу месяца так и останутся на уровне +22 градусов, а ночи потеплеют до +15 градусов.

ИЗУЧАЕМ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Стать синоптиком в мае сможет любой из нас. Если природа, а вместе с ней и погода вызывают у вас любопытство, проверьте такие народные приметы:

— если в начале мая тепло, то в последние дни месяца будет холодно;

— если в мае много паутины, лето будет хорошим;

— если май холодный, год будет плодородный;

— дожди в мае — к хорошему урожаю;

— мать-и-мачеха зацвела — тепло принесла.

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