2019-04-22T14:53:28+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии

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Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.

Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ — бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-online»

С помощью сервиса доступны следующие функции:

• использование кабинета интернет-бухгалтерии без дополнительной авторизации в личном кабинете;

• автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;

• формирование первичных документов за несколько кликов;

• автоматическое формирование кадровых документов;

• складской и товарный учет;

• финансовая аналитика;

• автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных;

• ведение учета в «облаке» — для доступа ко всей бухгалтерии нужен только Интернет;

• подключение онлайн касс и CRM систем.

Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных». Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность использования сервиса.

Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc и сервис проверки контрагентов.

В ближайших планах — интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ — бизнес-online» таких сервисов, как юридические онлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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