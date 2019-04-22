Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.
Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ — бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-online»
С помощью сервиса доступны следующие функции:
• использование кабинета интернет-бухгалтерии без дополнительной авторизации в личном кабинете;
• автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;
• формирование первичных документов за несколько кликов;
• автоматическое формирование кадровых документов;
• складской и товарный учет;
• финансовая аналитика;
• автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных;
• ведение учета в «облаке» — для доступа ко всей бухгалтерии нужен только Интернет;
• подключение онлайн касс и CRM систем.
Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных». Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность использования сервиса.
Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc и сервис проверки контрагентов.
В ближайших планах — интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ — бизнес-online» таких сервисов, как юридические онлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.
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ИСТОЧНИК KP.RU