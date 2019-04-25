Улыбка в подарок: объявляем кастинг среди ведущих, медиаперсон и блогеров Южного Урала

Если вы работаете на телевидении, являетесь ведущим или популярным блогером, но все еще стесняетесь своей улыбки, тот этот проект для вас.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с клиникой «Зубной стандарт» объявляет кастинг на роль главного героя видеопроекта «Моя новая улыбка».

— За «голливудской» улыбкой вовсе не нужно ехать в Лос-Анджелес, достаточно прийти на прием к специалистам клиники «Зубной стандарт». Современные технологии и материалы, высокопрофессиональные специалисты и экспертное оборудование помогут вам обрести идеальную улыбку буквально за одно посещение врача, — комментирует главный врач, ведущий ортопед стоматологической клиники «Зубной стандарт» Камил Камилов. — Виниринг — это возможность изменить цвет, форму и даже положение зубов в зоне улыбки.

Итак, если вам не нравится цвет и форма ваших зубов, вы имеете сколы на эмали или большие промежутки между зубами, стертые зубы или эрозию зубной эмали, то виниры помогут исправить эти недостатки.

Для участия в кастинге отправляйте свое фото и расскажите о себе: почему именно вам нужна идеальная улыбка. Может, благодаря ей вы хотите получить больше подписчиков? Или перейти от небольших корпоративов до проведения торжественных церемоний значительного масштаба? А может просто желаете радовать своих зрителей искренней и светящейся улыбкой?

Присылайте свои заявки до 15 июня 2019 года. Читатели сайта chel.kp.ru будут голосовать за достойных, на их взгляд, участников.

После этого мы отберем нескольких кандидатов, в том числе лидеров онлайн-голосования, на финальный кастинг, где доктора клиники «Зубной стандарт» проведут осмотр и определят героя проекта. Ему будет проведена услуга установки и изготовления виниров с существенной скидкой до 50% от стандартного прайса.*

За изменением улыбки героя будет следить весь Южный Урал: в материале на нашем сайте мы покажем все этапы преображения, а обладатель новой улыбки поделится эмоциями и впечатлениями с читателями и слушателями «Комсомолки», а также своими подписчиками.

Не упусти свой шанс — подари себе идеальную улыбку!*

* Предложение не является публичной офертой, стоимость услуги для конкретного пациента будет определена после осмотра в клинике «Зубной стандарт» г.Челябинск. К участию в проекте не допускаются лица младше 18 лет. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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