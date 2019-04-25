2019-04-25T12:56:11+03:00
Общество

Пусть мама и бабушка улыбаются: «Комсомолка» ищет героев стоматологического проекта

Победительнице достанется новая улыбка от клиники «Зубной стандарт»
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Известно, что на бабушках держится весь мир. То пирожков напеки, то внуками посиди, то на даче за урожаем последи. А еще нужно о себе не забыть и улыбку родным подарить. Что же делать, когда возраст не щадит зубы?

На помощь придет процедура «Все на 4-х» или «All-on-4», когда с помощью протезирования на четырех имплантатах можно восстановить зубы как на верхней, так и на нижней челюсти.

— Данная технология основана на применении постоянных протезов, отличается максимальным комфортом при ношении и сходством с естественными зубами пациента, — говорит директор по медицинской деятельности, ведущий хирург-имплантолог клиники «Зубной стандарт» Елена Коновалова. — Этот метод признан эффективным для восстановления зубов и их функции пациентам даже с полным отсутствием зубного ряда.

Хотите порадовать свою бабушку, а может и дедушку новой улыбкой? Или ваши родители еще не стали носителями этого почетного статуса, но хотят встречать каждый день, широко улыбаясь? В наш проект приглашаются герои любого пола в возрасте от 40 лет.

Заявки на кастинг с фотографиями и небольшим рассказом принимаются до 15 июня 2019 года. Письмо можно отправить на адрес редакции Комсомольской правды»: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, офис 607 или на электронную почту: svetlana.pervakova@phkp.ru.

На конверте или в теме письма укажите пометку: «Проект «Зубной стандарт». В письме-заявке также нужно указать возраст человека и контактные данные для обратной связи.

После этого организаторы проекта и специалисты клиники «Зубной стандарт» отберут финалистов и пригласят их на осмотр. По итогам осмотра мы определим героя или героиню проекта, которому будет проведена услуга «All-on-4» с существенной скидкой -до 50%.*

О том, как пройдет восстановление улыбки, об эмоциях и впечатлениях героя проекта вы узнаете в материалах на сайте www.chel.kp.ru и программах на радио «Комсомольская правда» на 95,3 FM.

* Предложение не является публичной офертой, стоимость услуги для конкретного пациента будет определена после осмотра в клинике «Зубной стандарт» г.Челябинск. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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