2019-04-24T06:46:44+03:00
Экономика

В Челябинске пройдет финансовый форум, где горожане смогут напрямую задать вопросы экспертам

Посещение форума свободно для всех желающих
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15 и 16 мая в Центре Международной Торговли Челябинск состоится Второй Южно-Уральский финансовый форум. Мероприятие предоставляет возможность компаниям презентовать свои разработки в сфере финансов и бизнеса, расширить каналы сбыта, укрепить репутацию, заключить перспективные контракты.

В рамках форума запланировано проведение следующих мероприятий:

• Семинар «Финансовая грамотность для предпринимателей»;

• Конференция «Цифровая экономика современного города»;

• Пленарная конференция «Актуальные вопросы реализации стратегии повышения финансовой грамотности населения РФ на региональном уровне»;

• Круглый стол «Развитие института банкротства физических лиц как индикатор современной финансовой культуры».

Жители города Челябинска получат возможность лично задать интересующие их вопросы и принять участие в обсуждении актуальных тем. На форуме будут представители Министерства экономического развития, Министерства финансов Челябинской области, представители администрации города.

В первый день состоится семинар «Финансовая грамотность для предпринимателей», в рамках которого будет разобрана тема «Новации в учетном процессе для предприятия малого бизнеса».

Также 15 мая участники обсудят российский опыт внедрения курса финансовой грамотности в образовательных организациях, практику создания межрегиональных и региональных центров финансовой грамотности, актуальные проблемы методической поддержки исследовательской деятельности учащихся, вопросы формирования педагогического сообщества в области финансовой культуры и совершенствование профессионального мастерства педагогов.

На конференции «Цифровая экономика современного города»

будут обсуждаться вопросы:

• Современные технологии цифровизации для повышения уровня жизни;

• Роль цифровых технологий в повышении уровня доходности регионального и муниципальных бюджетов;

• Умный город. Цифровая трансформация;

• Возможности и недостатки/препятствия для их внедрения в г. Челябинск;

• Здоровьесбережение и безопасность в условиях цифровой городской среды.

Посетить форум и выставку могут все желающие по адресу пр. Ленина, 35, Центр Международной Торговли Челябинск. Посещение бесплатно!

Более подробную информацию можно получить в оргкомитете мероприятия по телефонам: (351) 239-46-37, +7 (951) 815-22-91 (Евгения Ковалева).

ИСТОЧНИК KP.RU

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