Жителей Челябинска зовут на открытую репетицию спектакля по рассказам Николая Коляды

Премьерой мая в Молодежном театре станет спектакль «В Москву — разгонять тоску». В рамках Лаборатории зрителя увидим первые этапы работы. Режиссер постановки Александр Черепанов проведет открытую репетицию.

Николай Коляда — театральный феномен. Его детище — «Коляда-Театр» — один из самых успешных частных российских театров. Пьесы Коляды ставят в России и Европе. Но рассказы Николая Коляды в России еще никто не ставил. Только в 2016 году автору вручили за них Всероссийскую литературную премию имени Павла Бажова.

Для постановки Александр Черепанов выбрал три рассказа: «В Москву — разгонять тоску», «Царица Тамара», «Зоя». Это истории о женщинах, смешные и трагичные, попадающие в самое сердце. О любви и разочарованиях, мечтах и реальности. Впервые эти тексты были представлены в рамках акции «Ночь искусств» в ноябре 2018 года. После возникла идея сделать полноценную постановку.

«Репетировать начали буквально на прошлой неделе, — делится Александр Черепанов. — Поэтому зрители смогут увидеть процесс работы над спектаклем на самых начальных ее этапах. Хотелось бы, чтобы эта открытая репетиция прошла в формате живого общения со зрителями».

Открытая репетиция состоится 28 апреля. Начало в 18:00.

Вход бесплатный. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

Малая сцена Молодежного театра (ул. Кирова, 116). 28 апреля (воскресенье), начало в 18:00.